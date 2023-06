Nina Zilli a passeggio con il pancione: manca poco

Nina Zilli a poche ore dal parto ironizza sul suo pancione e passeggia per le vie di Milano con un look stravagante

Ha raccontato di recente la sua esperienza col pancione a Vanity Fair e si è divertita a sottolineare alcuni aspetti sulla gravidanza che in genere vengono addolciti da uno status che vuole la futura mamma sempre immersa in un’aura da dolce attesa, ma non per tutti e 9 i mesi è così.

Nina Zilli sta per mettere al mondo Anna Blue, concepita con il compagno Daniele Lazzarin, in arte Danti, cantante anche lui. Si è mostrata in pubblico col suo bel pancione anche alle telecamere de Le Iene dove nonostante il pancione ha ballato e si è scatenata, divertendosi a parlare della piccola Anna Blue con la conduttrice Belen Rodriguez, anche lei mamma di due bambini.

Anche per lei l’occasione del monologo della serata, con cui ha celebrato la gravidanza, rivelandone tuttavia anche i “lati oscuri” che la rendono tutt’altro che una “dolce attesa”.

“La maternità ti capovolge”

A Vanity Fair, parlando dei mesi di gestazione, recentemente la cantante 43enne ha detto: “Chi ha inventato la definizione ‘dolce attesa’? Direi che è bella tosta come attesa, dolce è il pensiero di quello che sarà. Ti trasformi completamente fisicamente e psicologicamente. La maternità ti capovolge, hai grandi alti, grandi gioie, ma anche gli ormoni che schizzano alle stelle. Io provo a restare calma e a vivere giorno per giorno. Mi dico che la vita è incredibile, che questa gravidanza mi ha sorpreso. Ora non posso fare altro che guardare al futuro, godendomi il presente”.

E ancora: “La gravidanza non è una cosa davanti alla quale puoi essere pronta – ha continuato la Zilli – Più la pancia cresce, più provi delle sensazioni. Con i primi movimenti senti come delle farfalline che si muovono dentro di te, poi col passare dei mesi diventa una presenza fissa. E’ pazzesco, difficile da raccontare, qualcosa che ancora non conosci ma che è dentro di te. Capisci il miracolo della vita mentre ti cresce dentro.”, ha dichiarato la Zilli che in questi mesi si è fatta notare per Milano col suo bel pancione e i suoi look sempre simpaticamente eccentrici .

La piccola Anna Blue ha già il ritmo nel sangue

“A me piace farle ascoltare la musica e mi sembra che si muova anche a tempo. Dico, infatti, a tutti che ‘la ragazza ha ritmo’. Ma è una cosa vera, non sono matta io, in una delle mie notti insonni ho fatto delle ricerche e ho letto che è possibile sentire il tempo fin da dentro il pancione” ed è naturale che la piccola Anna Blue, figlia di due che della musica hanno fatto la loro professione, non possa che scalciare già da dentro il pancione della mamma.

Nina ha anche detto che si prenderà una pausa dal lavoro, per imparare il nuovo “mestiere” di mamma: “Ci ritireremo in campagna e ci prenderemo tutto il tempo di cui avremo bisogno per conoscerci e imparare come si fa. Non vedo l’ora”.