Chiara Ferragni e Fedez, stavolta devono dividere i soldi guadagnati: “La Rai incasserà…”

Ancora polemiche su Sanremo: la Rai specifica che i diritti per la messa in onda delle immagini del backstage del Festival, realizzate durante la manifestazione per la serie “The Ferragnez 2”, verranno incassati da Rai Com.

Si torna a parlare del binomio Festival di Sanremo e Famiglia Ferragnez: questa volta in ballo ci sono interessi economici e non la presunta crisi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez scoppiata dopo la serata finale delle kermesse, che ha visto il rapper rubare la scena alla moglie per via del contestato siparietto con il cantante in gara Rosa Chemical.

Al centro della questione c’è l’utilizzo delle immagini del dietro le quinte del Festival, realizzate per la seconda stagione della docuserie di Prime Video, prodotta da Banijay, “The Ferragnez”, che racconta senza filtri la quotidianità della coppia d’oro composta dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e dal rapper e podcaster Fedez.

I referenti legali della Rai sono dovuti intervenire per bloccare le accuse circa la malagestione dell’evento più importante della musica e della televisione italiana. Si ipotizzava addirittura un danno erariale, sottoposto alla lente di ingrandimento dell’Authority per le comunicazioni. Per questo motivo la Rai ha fatto luce sulla presenza della troupe “The Ferragnez 2” al Festival.

Mamma Rai sottolinea che “le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com”. In questo modo, l’azienda vuole mettere in evidenza che la sua totale trasparenza in merito alla questione.

La Rai specifica i termini degli accordi per le riprese della serie di Chiara Ferragni e Fedez durante il Festival

La nota dei legali continua specificando le posizioni stabilite per la troupe di Banijay: “all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio) e, invece, nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio), (…) posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro”.

In sostanza, l’accordo con Rai Com stabiliva delle zone ben precise dove realizzare le riprese: il palco, durante le prove di Chiara, e l’area antistante il suo camerino, durante la kermesse. L’ammontare del guadagno della Rai per la trasmissione delle immagini sarà commisurato ai minuti effettivamente usati nel montaggio finale, monetizzati in base al listino di Rai Com.

Per quanto riguarda poi la presenza di ulteriori personaggi comparsi nelle riprese, ognuno di loro dovrà decidere se concedere la liberatoria per la messa in onda. Queste puntualizzazioni da parte della Rai vogliono mettere a tacere chi ha accusato l’azienda di aver consentito a soggetti terzi, che non sono la Rai, lo sfruttamento della macchina del Festival.