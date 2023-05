Sull’addio di Fabio Fazio alla Rai interviene Luca Bizzarri: “i pirla fan più danni degli str*nzi”

Luca Bizzarri ha deciso di intervenire dando la sua opinione sull’addio “forzato” alla Rai di Fabio Fazio. Il comico genovese non si risparmia per nessuno, rispondendo a tono anche ai chi sta festeggiando la partenza del conduttore di Che tempo che fa.

L’Italia si è divisa, c’è chi festeggia per l’addio di Fabio Fazio al canale della Rai e chi arrabbiato condivide sui social la propria opinione. Il problema quando succedono queste cose è che la politica dovrebbe rimanere fuori dai programmi televisivi, ma purtroppo così non accade mai, chiunque sale al governo tende a “portare l’acqua al suo mulino”. Tra gli arrabbiati c’è il comico Luca Bizzarri, il quale non si risparmia e rilascia la sua opinione sul noto conduttore.

In un mondo ideale, la politica dovrebbe rimanere sempre fuori dai programmi televisivi e dalla libertà di parola, in quanto gli show dovrebbero essere giudicati sulla base dello share del pubblico e non dalla simpatia o meno del politico di turno e Fazio di ascolti ne faceva tanti. Purtroppo però questa è un’utopia e si sa in Italia non va avanti la meritocrazia, ma va avanti la raccomandazione, “la leccata” e il nepotismo.

È ufficiale, Fabio Fazio se ne va

Dopo tanti rumors, è ufficiale, Fabio Fazio è pronto a fare le valigie e a trasferirsi sul canale a pagamento di Discovery della Warner Bros, portandosi dietro il suo programma Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e tutto il suo staff. Dopo 40 anni di servizio, il conduttore lascerà mamma Rai in quanto nessuno gli ha rinnovato il suo contratto, facendogli capire che non era più gradito.

Dopo l’annuncio ufficiale di Fazio, pubblicato anche sui suoi canali social, con la solita ironia pungente che lo contraddistingue, Fiorello ha così commentato:

“Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene. Succede, è successo…Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava… Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Luca Bizzarri e il suo pensiero su Fabio Fazio

Luca Bizzarri non ci sta a rimanere zitto, per questo senza “peli sulla lingua” è così intervenuto all’ufficializzazione del divorzio tra Fabio Fazio e mamma Rai. Visibilmente furioso, il comico genovese ha così espresso il suo rammarico, rispondendo anche a quel politico che sui social aveva scritto: “Belli ciao”.

Ecco quali sono state le parole di Luca Bizzarri, profondamente amareggiato per l’addio di Fabio Fazio:

“Il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive “belli ciao” non ha, semplicemente, capito una minch*a…La marea di picchiatelli che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera. Eccoli: i difensori della Nazione. L’ho sempre detto: i pirla fan più danni degli stronzi”.