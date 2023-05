Reunion Spice Girls: I fan di tutto il mondo non stanno nella pelle

Mel B lancia una notizia che farà saltare dalla gioia i fan di tutto il mondo: Victoria Beckham torna con le Spice!

La cantante ha affermato con un annuncio sconvolgente che ben presto ci sarà una reunion delle Spice Girls con il grande ritorno di Victoria Beckam. E’ stata Mel B ha rivelare lo scoop, lasciando i fan con l’acquolina in bocca, curiosi di conoscere tutti i dettagli di questo revival.

Unica certezza è che tutte le cinque ragazze che componevano il gruppo delle Spice Girls che fece sognare i giovani degli anni ’90, saranno di nuovo insieme, a ben 11 anni di distanza dalla loro performance alle Olimpiadi del 2012, dove Victoria non era presente.

Ormai impegnata con il suo marchio di moda, la Beckam ha latitato di fronte alle richieste delle colleghe per via dei numerosi appuntamenti personali e professionali che le impedivano di dedicarsi di nuovo alla musica. Ma ora sembrerebbe aver accettato facendo scalpitare i fan dalla gioia.

Quale sarà l’occasione che riunirà le Spice?

“Di cosa si tratta, non posso dirlo adesso perché stiamo finendo di perfezionare quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma sarà qualcosa che i fan adoreranno davvero“, ha dichiarato la Beckham in esclusiva al The Sun.

Le domande sulla sua assenza dal gruppo sono state molte in questi anni, ma tutte le componenti hanno sempre risposto unanimi giustificandola con i mille impegni dovuti alla sua casa di moda. E così tra un: “Beh, non si tratta nemmeno di convincerla. Voglio dire, ha vestito me e mia madre per quando ho ottenuto il mio MBE, quindi siamo sempre stati in contatto” e un: “Non è che nessuno di noi parli insieme, abbiamo tutti un WhatsApp di gruppo, ma si tratta solo di tempismo”, le Spice hanno messo a tacere ipotesi gonfiate nel tempo di eventuali attriti tra di loro. Nessun’altra informazione per il momento che possa alludere all’evento/progetto che permetterà il ritorno insieme del gruppo.

Quel rifiuto all’invito del Re Carlo

Le Spice Girls sono tra i nomi delle band che hanno rifiutato l’invito di Buckingham Palace ad esibirsi al concerto per l’incoronazione del sovrano, avvenuta il 6 maggio scorso. La band aveva già cantato per la Casa Reale in passato. La prima volta fu nel 1997 al Princess Trust Concert di Manchester, quando era all’apice del successo.

E l’incontro fu scoppiettante, con il ricordo del bacio a stampo che Geri Halliwell e Mel Brown diedero al Principe Carlo, lasciandogli segni di rossetto rosso sulla guancia. Forse, a distanza di anni, non le allettava l’idea di doversi “ingessare” per aderire ad un’etichetta lontana dai loro canoni.