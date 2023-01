Ex conduttrice di Sanremo shock: “Mi drogavo e mia figlia…”

Dieci anni fa era stata protagonista sul palco del Festival di Sanremo 63, accanto a Fabio Fazio e a Luciana Littizzetto: oggi la modella Bianca Balti si è raccontata senza pudori nel podcast “One more time” di Luca Casadei.

Nel 2013, la supermodella italiana incanta il pubblico del Teatro Ariston, scendendo leggiadra a piedi nudi la celebre scalinata del palco del Festival della Canzone Italiana, come ospite speciale della serata finale della kermesse. Strappa anche un sorriso grazie al suo siparietto comico con la Littizzetto, culminato con la Balti che inciampa nel bellissimo vestito e Luciana che esulta.

La Balti, iconica musa di Dolce&Gabbana, ha voluto recentemente aprirsi al microfono di Casadei, partendo dalla sua adolescenza turbolenta, trascorsa a Lodi: “Il primo sabato sera fuori della mia vita a 14 anni un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta. Mia mamma mi trova collassata in giro per Lodi nel cuore della notte. Invece di dire ‘mai più’, dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza”.

“Ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe” ha confessato la Balti. “Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era lo spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere”.

In questa giovinezza di eccessi arriva poi la moda, il trasferimento a Milano, l’amore con il fotografo Christian Lucidi e un altro trasferimento, a New York, con lui. “Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo. Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”.

Purtroppo, la droga si riaffaccia nella vita di Bianca, dopo la fine della relazione con Lucidi e il ritorno a Milano: “Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”.

Fino a quando la modella capisce di dover dire basta, si disintossica e in Spagna conosce il suo secondo marito, il dj Matthew McRae, con il quale ha una seconda figlia, Mia. Quando decide di trasferirsi in America, però, la prima figlia, Matilde, decide di non seguire la madre e di restare col padre.

“Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.