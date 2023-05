L’ex Gieffina e il cantante di nuovo insieme? Ecco cosa è successo

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono stati visti insieme ad un evento. Cosa era successo tra i due?

Ieri sera la famosissima coppia di vipponi composta dall’ex concorrente del programma Grande Fratello VIP , Paola Di Benedetto, e il suo celebre fidanzato, Federico Rossi, front-man del gruppo musicale Benji&Fede, sono stati avvistati di nuovo insieme durante il concerto degli Zero Assoluto. Infatti i due si erano lasciati poco tempo fa per ragioni ignote e Paola Di Benedetto, la conduttrice, showgirl e conduttrice televisiva, soprattutto vincitrice del programma Grande Fratello VIP nell’edizione del 2020, aveva avuto un flirt e aveva iniziato a frequentare il cantante Rkomi. Dopo questa breve parentesi romantica, il cantante Federico aveva commentato la foto del loro bacio così:” Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fai capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

Da parte di Paola invece, la risposta puntuale e definitiva non si era fatta attendere: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: ‘Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio’ “. Dopo questo battibecco sui social, si pensava che i due non sarebbero mai tornati insieme e invece…

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme?

Diversamente dall’ex fidanzata, Federico Rossi non ha avuto alcun flirt…ufficiale. Infatti il ragazzo, front man della band Benji&Fede, non dopo la fine della loro storia non ha voluto frequentare nessun altra persona.

Molto riservato sulla sua vita privata, il cantante non ha mai voluto rivelare i dettagli della loro rottura: essendo una storia delicata durata molto tempo, Federico ha sempre evitato di essere fotografato in dolce compagnia dal momento della rottura con Paola Di Benedetto, un pò per discrezione sua un pò per non voler far soffrire la compagna probabilmente.

Recentemente però i due sono stati beccati insieme ad un concerto degli Zero Assoluto che si è tenuto il 20 maggio a Milano. L’indiscrezione della coppia presente insieme al concerto è arrivata in direct a Deianira Marzano che ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories che ritraevano i due insieme per tutto il concerto.

Non si sa con certezza se i due stiano insieme o se semplicemente abbiano mantenuto un bel rapporto, fatto sta che rimarremo aggiornati sulla questione.