Uomini e Donne: una ex dama contro Gianni Sperti | Cosa è successo

Una ex dama di Uomini e Donne si è lanciata contro Gianni Sperti.

Una ex dama di Uomini e Donne non ha risparmiato alcune critiche nei confronti di Gianni Sperti, opinionista in studio da diversi anni. Maria De Filippi nel corso delle puntate si ritrova spesso a mettere pace tra i protagonisti che discutono animatamente, e questa volta è stata una rivolta contro l’ex ballerino a scaldare gli animi.

Silvia Zanin ha voluto dire la sua sull’accaduto destinando parole pesanti a Gianni Sperti che ha risposto e ha spiegato le sue ragioni. In fondo è abituato a difendersi e far valere le sue opinioni ormai dopo anni di questo lavoro in televisione.

Luca Daffrè e Nicole Santinelli

Ad essersi scagliata contro Gianni Sperti e altri personaggi di Uomini e Donne è stata una delle ex dame del programma di Maria De Filippi ovvero Silvia Zanin. Intervistata per LolloMagazine su Instagram, Silvia si è lasciata andare sui tronisti Luca Daffrè e Nicole Santinelli.

“Tra Aurora e Armando preferisco tutta la vita Armando. Anche se la verità, come si suol dire, sta sempre in mezzo. Nicole non mi è piaciuta, è molto presuntuosa ed è troppo sicura di sé, è un po’ indisponente nel modo di porsi. Roberta ha ragione, le sue esterne non hanno un’anima, sono tutte uguali“.

Poi su Daffrè ha aggiunto: “Luca è un ragazzo indiscutibilmente molto bello, appare molto sicuro di sé e di quello che vuole ma io nello stesso tempo lo trovo molto fragile, avrebbe bisogno di più tempo. Le ragazze che ho visto fino ad ora sono tutte carine ma nessuna mi sembra speciale. Luca non dovrebbe scegliere e dovrebbe tornare a settembre“.

Silvia Zanin su Gianni Sperti

Poi la parte principale delle dichiarazioni di Silvia Zanin, ovvero quelle relative agli attacchi che ha ricevuto nel corso di una delle trasmissioni del programma di Uomini e Donne da parte di Gianni Sperti:

“Per quanto riguarda Gianni e la sua affermazione ‘non ha mai creduto in me’ penso che questo non sia vero. Mi ha attaccato tante volte, ma credo lo faccia semplicemente per poter arrivare a creare una discussione. I suoi interventi sono stati molto duri ma non credo pensasse veramente quello che stava esternando. Alle volte parlava al plurale paragonandomi a Paola, una persona che personalmente non mi ha mai fatto nulla ma che vedo molto lontana da me per quanto riguarda il modo di pensare e di vivere. L’unica cosa che ci accomuna è l’ironia. Mi ha fatto piacere che quando sono uscita mi abbia fatto le sue scuse“.