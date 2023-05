“Il cancro fa paura…”: la tragedia di Daniele Bossari | Cosa ha detto la moglie

La moglie di Daniele Bossari dice la sua sulla tregedia del marito che ha combattuto il cancro.

Filippa Lagerback, moglie di Daniele Bossari, ha rilasciato delle parole strazianti sulla disgrazia che li ha colpiti improvvisamente. Molte volte diamo la vita per scontata, ma il famoso detto “vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo” si dovrebbe prendere più sul serio.

Il destino è imprevedibile e il mondo può crollare addosso in un attimo come è successo alla showgirl e attrice Filippa Lagerback che è stata al fianco del marito Daniele Bossari in un momento molto difficile per entrambi.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono innamorati nel 2000 e da allora non si sono più lasciati. Nel 2003 è nata la loro figlia, Stella e nel 2018 si sono finalmente sposati dopo la tenera proposta di Bossari durante la semifinale del Grande Fratello Vip nel 2017, dal quale è uscito vincitore.

Daniele Bossari è il famoso conduttore televisivo e radiofonico, diventato famoso negli anni ’90 grazie alla sua partecipazione a programmi come Festivalbar, MTV Italia, Fuego, La fattoria, Saranno famosi, Top of the Pops, Mistero e così via. Filippa Lagerback è altrettanto famosa, ex modella, nonché conduttrice televisiva svedese naturalizzata italiana. Dopo un lungo periodo nella moda, Lagerback ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie ai programmi Candid Angels, Strano ma vero, Circo massimo, Controvento e così via.

Il male in casa

In una recente intervista in occasione dell’iniziativa contro il cancro organizzata dalla fondazione di Umberto Veronesi, Lagerback ha raccontato del calvario di Bossari, dopo che gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua. Ci sono stati giorni più difficili come hanno dichiarato loro stessi: “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica…Ci siamo affidati alla scienza… Il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati…”.

Ora “…è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni” ha detto la showgirl che comunque ha molta fiducia che tutto si risolvi presto del tutto.