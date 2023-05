Romina Carrisi è sparita. Cosa sarà successo?

Romina Carrisi è sparita all’improvviso e non si sa perchè. Ecco cosa è successo.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è improvvisamente sparita dal programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Per diverso tempo è stata una delle opinioniste in studio ma nelle ultime settimane non si vede più all’interno del programma in onda su Rai 1.

La sua presenza non è passata inosservata al pubblico, soprattutto dopo la polemica social che si è scatenata di recente. Dopo ben due anni come ospite fissa all’interno del programma della Bortone, Romina Carrisi è sparita e il vero motivo è questo.

Perché Romina Carrisi è sparita

La figlia di Al bano e Romina Power era stata recentemente al centro di una grossa polemica social. Gli spettatori del programma avevano commentato la sua figura di opinionista ad Oggi è un altro Giorno, come una bella statuina all’interno dello studio.

Lei, stanca probabilmente da un sistema televisivo che non le faceva giustizia, aveva deciso di rispondere a tono a questi commenti dicendo: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori, sono loro che dicidono cosa fanno gli affetti stabili in putata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa vengo bloccata. ” aveva scritto tramite tweet.

Durante la messa in onda di Oggi è un altro Giorno poi Romina Carrisi è improvvisamente sparita dallo studio: c’è chi addirittura ha pensato ad una possibile lite con la produzione e conseguentemente lei è stata allontanata. Dopo però giorni di insistenti domande, finalmente Romina Carrisi è tornata sui suoi social per rassicurare i telespettatori: “Datemi il tempo di rivolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno“ ha scritto la showgirl.

Insomma nessuna esclusione definitiva dal programma, potrebbe essersi trattato quindi solo di una questione personale che però resta ancora non detta. A questa notizia ci siamo tutti risollevati.