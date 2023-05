Angela la Favolosa Cubista shock: “Non ho soldi per mangiare”

Le dichiarazioni da parte della vecchia concorrente del programma di Uomini e Donne.

Angela la Favolosa Cubista ha parlato della sua vita e della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Nella giornata di venerdì 26 maggio ha compiuto 79 anni Angela la Favolosa Cubista (Angela Troina), un personaggio che nel corso degli anni si è fatto ampiamente conoscere in ambito televisivo.

Angela la Favolosa Cubista: da Italia’s Got Talent a Uomini e Donne

Dopo aver fatto il suo debutto in televisione grazie alla sua partecipazione al programma Italia’s Got Talent, Angela la Favolosa Cubista ha raggiunto ulteriore notorietà prendendo parte al programma di Maria De Filippi di Canale 5 Uomini e Donne.

Nel corso della sua permanenza sul Trono Over, Angela ha avuto occasione di fare il giro di diversi salotti televisivi tra cui anche quello di Pomeriggio 5, ma dopo la fine dell’esperienza nel programma della De Filippi i riflettori per lei si sono improvvisamente spenti.

In seguito, la donna settantanovenne ha comunque continuato a partecipare a diverse serate in varie discoteche in veste di ospite illustre, anche se a ciò a quanto pare non l’avrebbe aiutata granché ad andare avanti. A far luce sulla sua condizione attuale e sulla sua vita in generale è stata la stessa Angela nel corso di un’intervista rilasciata per Fanpage.

Angela la Favolosa Cubista: le parole sul suo momento attuale

Durante l’intervista per Fanpage Angela la Favolosa Cubista ha avuto modo di affrontare diversi argomenti, dalla sua difficile situazione economica attuale alla sua vita dopo la partecipazione al programma di Uomini e Donne. Ecco le sue parole sulle sue attuali condizioni:

“A volte non ho neanche i soldi per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. A un certo punto ho pensato di dire basta, ma poi mi sono detta che deciderà dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. La mia pensione è povera, ho lasciato il lavoro a 50 anni e ora mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono anche le bollette“.

Nonostante le difficoltà economiche, Angela dimostra dunque di non aver assolutamente perso la sua energia e la sua voglia di vivere: “Sto benissimo. Sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita. Non so stare ferma, sono sempre per strada, mi tengo in forma, vado in palestra e prendo le vitamine. Mi piace stare a contatto con le persone“.

Le vecchie dichiarazioni contro Maria De Filippi

Circa tre anni fa, Angela la Favolosa Cubista si era scagliata in maniera piuttosto dura contro Maria De Filippi e contro il programma di Uomini e Donne. Ecco ora le sue parole al riguardo:

“Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi volesse ancora. Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’erano sincerità e onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e così mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando alla fine mi ha chiamato la redazione di Maria. Io a quel punto ho detto che sarei andata da Barbara, e loro non mi hanno chiamato più per questo motivo“.