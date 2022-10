“Ho spedito mio marito in albergo”: Filippa Lagerback e Daniele è ‘separazione’

Filippa Lagerback è assente in studio nella prima puntata di Che tempo che fa, programma dell’ Azienda di Viale Mazzini, molto atteso e amato dagli italiani che lo seguono con enorme interesse la domenica sera. La bellissima moglie di Daniele Bossari ha raccontato -purtroppo- di un triste episodio nella sua vita privata sentimentale. Con il marto è ” separazione”. I fan in serio allarme…

Domenica 9 ottobre, Fabio Fazio ha fatto il suo attesissimo ritorno su Rai3 con il programma Che tempo che fa. Il conduttore tuttavia- ha dovuto iniziare questa nuova edizione senza la presenza in studio di Filippa Lagerback, che è apparsa solo in un collegamento video. Il suo racconto…

“Avete notato l’assenza di Filippa, mi collego con lei per salutarla”, così ha esordito Fabio Fazio in apertura della prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. Poi, si è è davvero collegato con la showgirl e modella, che è apparsa sorridente come sempre e ha rimarcato il suo più vivo dispiacere nel non poter essere in diretta all’interno dello studio. La notizia che forse è subito balzata agli onori della cronaca è il fatto che Filippa e Daniele in questo periodo non stanno vivendo sotto il medesimo tetto. La conduttrice ha spiegato il motivo. Quale? Purtroppo è risultata positiva al Covid-19 che serpeggia ancora nelle nostre vite, nonostante i vaccini, dal momento che le varianti sono numerose e sempre pronte.

Ha preso il Covid

“Buonasera e buon ventesimo anniversario. Vorrei essere lì con voi a festeggiare, ma ahimè il Covid ha bussato alla mia porta. Stavolta tocca a me. Il Covid non è di destra, non è di sinistra, è democratico. Mi ha preso in pieno. Dobbiamo stare attenti!, ha raccontato la donna con un pizzico di sana ironia. A quel punto Fazio ha prontamente commentato con una battuta: “Nonostante gli allentamenti delle misure di protezione, il Covid non li ha letti e continua a circolare per fatti suoi“.

Fazio è preoccupato

E per far capire la sua reale preoccupazione per la nuova ondata del virus che sta arrivando in Italia, poco dopo l’apertura delle scuole, il giornalista ha annunciato: “Noi abbiamo chiesto al pubblico di indossare la mascherina, è un gesto di cortesia verso tutti”, sebbene ognuno sia stato- a onor del vero- lasciato libero di scegliere se portarla o no.

Poi l’uom si è interessato alle attuali condizioni di salute di Filippa Lagerback, chiedendole: “Stai bene?”. La quarantanovenne ha elencato un poco per volta i sintomi che avverte e ha fatto sapere che Daniele Bossari, suo marito, attualmente si trova in albergo al fine di evitare di essere contagiato.

“A me è arrivato nella valigia della mamma, è un Covid svedese. Sono raffreddata, ho avuto la febbre, la tosse e il mal di gola. Insomma, occorre stare attenti, ho spedito mio marito in albergo.”, queste le esatte dichiarazioni della donna che ha trovato il successo ancora giovanissima nel nostro Paese. Poi il buon Fazio ha pensato di concludere il collegamento con un pizzico di sana e velata ironia dicendo: ” “È tutto chiaro, è una scusa. Ci sentiamo dopo”.