La grave situazione di Giulia De Lellis | Violenza e sgomento a Milano

Giulia De Lellis è terrorizzata e non se la sente più di vivere a Milano. Episodi di violenza non la fanno sentire al sicuro.

Giulia De Lellis sta vivendo una situazione di forte disagio e ha deciso che vuole cambiare vita. Ha il terrore di vivere dove è ora, ha paura perfino ad uscire di casa e non è giusto per la celebre influencer trovarsi in questa situazione.

Di recente infatti su TikTok sono state riportate esperienze preoccupanti per la città del Nord che descrivono una realtà violenta e pericolosa ogni giorno. A pagare sono poi persone innocenti che magari si trovano al momento sbagliato nel posto sbagliato.

La novità firmata De Lellis

La famosa influencer italiana, nata nel 1996 a Zagarolo, è diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione al programma Uomini e Donne. Poi ha partecipato anche al Grande Fratello Vip ed è diventata testimonial di molti brand famosi come Maybelline e Blumarine. Nel 2019, dopo la rottura con Andrea Damante, ha scritto insieme a Stella Pulpo, il libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!

Di recente ha lanciato persino il suo brand di skincare Audrer, ideale anche per tutte quelle donne che soffron di forte acne. Come ha dichiarato De Lellis, il suo brand parla di lei e la rispecchia: “Per me Audrer è un luogo che lentamente si sta facendo conoscere. È il posto dove vai quando vuoi sentirti bene. E spero che diventi un vero e proprio punto di riferimento”.

La preoccupazione di Giulia De Lellis

Come la maggior parte delle donne, De Lellis è spaventata dall’attuale situazione di forte violenza, degrado e sgomento in cui sono costrette a vivere tutti i giorni a Milano. Quest’ultima ha il terrore di vivere a casa sua, la situazione è gravissima dopo le ultime notizie dei continui stupri e violenze mosse nei confronti delle donne da “uomini” spregevoli e disgustosi.

“Ogni mattina mi sveglio e almeno una donna è stata violentata o hanno provato a farle del male. Io ho il terrore di vivere qui ormai!! Chi di dovere deve fare qualcosa davvero” ha dichiarato De Lellis, ipotizzando di cambiare casa per non rischiare di vivere brutte avventure.