Quanto guadagna Maria De Filippi? | Cifre da record per la conduttrice

Quanto guadagna la famosa conduttrice Maria De Filippi? Di recente i suoi guadagni hanno raggiunto cifre da record.

Maria De Filippi è una delle regine della tv italiana ormai da diversi anni. Ha iniziato la sua carriera verso la fine degli anni ’80 e oggi è considerata una vera icona della televisione italiana, in casa Mediaset. I suoi programmi più noti vanno in onda con grande successo da oltre vent’anni: Amici, C’è Posta per te e Uomini e Donne.

Forse ci saranno dei cambiamenti in arrivo nel palinsesto, anche perchè a Maria De Filippi piace cambiare, anche modificando semplicemente qualcosa all’interno delle sue trasmissioni, per intrattenere il pubblico e non annoiarlo. La casa di produzione Fascino che ha creato con il marito Maurizio Costanzo, scomparso pochi mesi fa, ha guadagnato nell’ultimo anno diversi milioni di euro.

I guadagni dalla produzione

Nel 1982 Maurizio Costanzo ha fondato la casa di produzione Fascino. Oggi l’attività appartiene per il 50% a Maria De Filippi e per l’altro 50% a Mediaset. Quest’anno la Fascino ha guadagnato molto di più rispetto ai precedenti, registrando un vero e proprio record.

La casa di produzione Fascino di Mediaset e Maria De Filippi chiude un 2022 spettacolare a 75 milioni di ricavi. Per Maria De Filippi 6 milioni di utili . https://t.co/ZPIur1eTVB — Claudio Plazzotta (@Claplaz) May 4, 2023

Come riportato da ItaliaOggi e ImTv, la società di produzione ha registrato nel 2022 75,3 milioni di euro e ben 11,8 milioni di utili. Un record, considerando che nel 2021 erano stati 6,4. Il patrimonio dovrebbe corrispondere a 40 milioni netti, in crescita rispetto ai 33, 2 del 2021. Ma quanto guadagna, quindi, la presentatrice?

Come riportano le fonti: “Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari“. In soli tre anni, quindi Maria De Filippi avrebbe guadagnato oltre 11 milioni di euro, tra cui 6 solo nel 2022.