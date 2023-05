Celine Dion ha affrontato anche la morte. Ecco la malattia che l’ha costretta a letto

Celine Dion ha dovuto cancellare il suo World Tour dopo l’essere stata molto male. Ecco cosa le è successo.

Celine Dion ha cancellato il suo tour mondiale, nominato “Courage“ mentre continua a combattere contro un disturbo neurologico molto grave che la costringe a letto. La cantante, 55 anni, aveva precedentemente rinviato i suoi spettacoli programmati dopo aver condiviso pubblicamente a dicembre che le era stato diagnosticato il disturbo noto come Sindrome di Stiff Person.

Celine è andata in live su Instagram venerdì per annunciare che con “enorme delusione” non sarà in grado di esibirsi nel suo tour mondiale, aggiungendo che sta “lavorando molto duramente per riprendersi in forze“. Dopo aver pubblicato un’immagine delle date del suo tour cancellate, ha dichiarato: “È con enorme delusione che dobbiamo annunciare oggi la cancellazione del Courage World Tour.”

“Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta. Sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. “.

I messaggi dei Fan

Nonostante la bruttissima notizia, Celine Dion ha nella sua fanbase persone che davvero sono affezionate a lei e anzi l’hanno inondata di pensieri positivi e auguri di guarigione.

Celine ha anche condiviso un’immagine dell’elenco completo delle date del tour che erano state cancellate, inclusi spettacoli in Francia, Belgio, Danimarca, Polonia e Regno Unito, e una dichiarazione che annunciava la notizia. La dichiarazione aggiungeva: “Abbiamo la speranza che un giorno presto Celine possa venire in tutte queste città d’Europa per esibirsi per i suoi fantastici fan, ma quel momento semplicemente non è adesso“.

Dopo che Celine ha pubblicato la triste notizia, è stata sommersa dai messaggi di sostegno dei suoi fan, che l’hanno esortata a prendersi tutto il tempo di cui aveva bisogno per il bene della sua salute. Una persona infatti ha scritto: ‘”Ti vogliamo bene Celine, abbi cura di te, la tua salute è la cosa più importante e preziosa. Preghiamo per la tua guarigione.” Un altro ha aggiunto: “Ci manchi! Manteniamo la nostra fiducia nella tua guarigione.”. Un terzo ha postato: “Abbiamo solo bisogno che tu ti prenda cura di te stessa. La tua salute è l’unica cosa che conta.”

La sua condizione, che colpisce una persona su un milione, provoca una tensione incontrollata dei muscoli, alla fine lascia i pazienti che ne sono affetti come “statue umane” mentre blocca progressivamente il corpo in posizioni rigide, lasciando i malati incapaci di camminare o parlare.