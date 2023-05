Tommaso Zorzi lascia, pronto il sostituto: contratto bollente

Addio a Tommaso Zorzi? Pare proprio che il personaggio televisivo debba fare le valigie, lui lascia e c’è già chi prenderà il suo posto. Contratto bollente per il sostituto che di certo non è un personaggio da niente.

Tommaso Zorzi veramente sta per lasciare? Pare proprio che il bell’influencer e personaggio televisivo sia stato spudoratamente rimpiazzato e per uno Zorzi che se ne va c’è già un sostituto pronto a prenderne il posto. Pare che ci sia in vista un contratto bollente, visto il cambio di emittente ma a quanto pare per Tommaso non c’è più posto.

Che cosa starà succedendo nella vita lavorativa di Zorzi? A quanto pare sono lontani i giorni in cui mostrava le sue gioie e fortune attraverso il programma, Riccanza. Scopriamo insieme maggiori dettagli in merito.

Chi è Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi classe 1995, non sa cosa voglia dire “tirare la cinghia”, in quanto è considerato uno degli uomini più ricchi d’Italia, grazie al patrimonio della sua famiglia. Il noto influencer e personaggio televisivo, non si è mai fatto problemi ad ostentare la sua fortuna economica, infatti, si è fatto conoscere proprio grazie alla sua presenza fissa nei programmi televisivi, Riccanza e Riccanza Deluxe.

Ha poi partecipato a Pechino Express e tra le altre sue apparizioni pubbliche, lo ricordiamo come vincitore del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione, Zorzi diede in beneficienza l’intera vincita del reality, a dimostrazione che non ha partecipato sicuramente per il montepremi. Per quanto riguarda la sua vita privata, tra le sue relazioni, quella che ha fatto più discutere è stata sicuramente con il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani. Dopo la loro brusca rottura, sono state dette molte cose in merito che Zorzi non ha per niente gradito, per questo ha dichiarato recentemente:

“Oggi è una giornata in cui mi levo i sassolini, dopo aver praticato il silenzio per mesi. Sapete bene che più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***”.

Addio a Tommaso Zorzi

Pare proprio che l’avventura di Tommaso Zorzi per quanto riguarda la conduzione del programma Drag Race Italia, sia giunto al termine. Zorzi quindi non presenzierà alla terza stagione, il suo ruolo verrà sostituito dall’altrettanto famoso, Achille Lauro, pare che per lui sia previsto un contratto bollente.

Il programma che vede come protagoniste le drag queen, cambierà presto di palinsesto, spostandosi da Real Time a Paramount+, per questo le direttive pare siano cambiate fortemente. Non si sa se oltre a Zorzi ci saranno altre modifiche. Continuate a seguirci per ricevere ulteriori sviluppi del caso.