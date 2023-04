Amadeus ‘beccato a letto’ con il famoso collega: non crediamo ai nostri occhi

Scandalo per Amadeus, il noto conduttore è stato “beccato a letto” con il famoso collega, nessuno può credere ai propri occhi. Molti followers sono intervenuti chiedendo spiegazioni al diretto interessato in quanto sono rimasti scioccati.

Amadeus è stato “beccato a letto” con un suo famoso collega, non crediamo ai nostri occhi, il popolo web è insorto. Scandalo in Casa Sebastiani, tutti hanno chiesto spiegazioni al conduttore, il quale è stato investito da un processo mediatico senza precedenti. Cos’è successo veramente?

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, semplicemente conosciuto come Amadeus, è il noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché showman e disc jockey italiano, nato a Ravenna nel 1962. Dal 2020 è diventato il volto storico in quanto conduttore del Festival di Sanremo, nonostante i pettegolezzi insorti contro di lui, che lo vedevano licenziato dall’Ariston per la prossima edizione del Festival, il conduttore ha confermato la sua presenza anche per il 2024.

La frecciata rivolta ad Amadeus

Amadeus dopo aver terminato con non poche polemiche l’edizione scorsa del Festival di Sanremo, dopo un periodo di assestamento, ha ripreso in mano la sua vita, tornando a lavorare e godendosi i momenti di svago insieme alla “sua” Giovanna. Durante la prima data del tour del rapper Lazza al Forum di Assago, era presente anche Ama con la sua dolce metà.

Amadeus e Lazza sono diventati amici, dopo la sua esibizione al Festival, nonostante la loro rivalità calcistica, uno infatti è milanista e l’altro è interista. Il cantante, prima di esibirsi con il brano, Cenere, con il quale ha vinto il secondo posto a Sanremo, ha rivolto una frecciata al conduttore molto esplicita che ha divertito la platea: “Vorrei fare una dedica al mio compagno della Curva Sud, Amadeus! Scherzavo, ci vediamo in semifinale”.

Amadeus a letto con…

Amadeus è stato “beccato a letto” con il collega Carlo Conti, tra lo stupore generale. I fan non ci potevano credere, in quanto il conduttore ha condiviso la notizia con loro direttamente sui social. Ovviamente stiamo parlando della vignetta satirica, creata da Valentino Spadoni per Viva Rai 2 di Fiorello, nel quale Amadeus viene disegnato a letto con Carlo Conti, mentre insieme ironizzano su Fiorello.

La frecciatina si ricollega alla vicenda scoppiata in merito alle parole del ministro Lollobrigida e della vignetta che raffigurava sua moglie Arianna, sorella della Meloni in compagnia di un uomo di colore. Il caso ha generato rabbia e anche risate grazie al siparietto inscenato da Fiorello, il quale ricorda la libertà della satira. Noi ovviamente non commenteremo ulteriormente in quanto tutta questa storia non è di nostra competenza, l’unica cosa che ci teniamo a ricordare è che se la Storia ci ha insegnato qualcosa, quando si inizia a parlare di “razza ariana” le cose non finiscono mai bene.