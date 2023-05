“La compagna perfetta”: Anna Falchi arrossisce | Attestato di stima per lei

Pioggia di complimenti per Anna Falchi alla guida de I fatti Vostri con Salvo Sottile. Cosa pensa di lei il giornalista.

Un’annata top per il programma di Guardì I fatti Vostri in onda su Rai 2 che è riuscito nell’impresa titanica di far resuscitare uno show di intrattenimento che nelle edizioni precedenti aveva visto scalare in negativo gli indicatori degli ascolti.

Nulla togliere alla magistrale e storica conduzione di Giancarlo Magalli, che per anni è stato al timone del programma. Probabilmente serviva cambiare le carte in tavola per “rinfrescare” un appuntamento con il pubblico forse troppo distaccato dalla quotidianità e fermo su standard obsoleti.

Cosa ha funzionato per innalzare lo share, addirittura raddoppiando le performance precedenti? Ne parla Salvo Sottile interrogato dai portali web sulle motivazioni che abbiano fatto scaturire l’ottimo rendimento del programma e gli scenari futuri. Ciò che ha colpito e che non è frequente riscontrare nelle accoppiate a volte solo televisive scelte per condurre gli show, è la perfetta sintonia tra i conduttori e lo ha confermato lo stesso Sottile spendendo solo complimenti per la sua partner professionale Anna Falchi.

Conferme per la prossima edizione

“Ormai siamo arrivati a fare quasi l’11% su tutte e due le parti e in termine di telespettatori siamo la trasmissione del daytime più vista di Rai2. Fiorello di share fa di più ma fa meno spettatori perché va in onda la mattina presto. Noi quasi l’11% e oltre un milione di telespettatori ogni giorno”, dichiara Salvo Sottile in merito agli ascolti de I fatti Vostri.

I risultati raggiunti ne confermerebbero la messa in onda per la prossima stagione e la formazione, squadra tecnica, autoriale e conduzione annessi. “Uno dei primi approvati – racconta Sottile – Conferma del buon lavoro della nostra squadra. Abbiamo modernizzato il programma, abbiamo introdotto la rassegna stampa. Diciamo che la gente aveva voglia di trovare più contemporaneità rispetto a prima, quando il programma sembrava registrato, non c’era contatto con la realtà. Noi invece stiamo sul pezzo e se c’è un avvenimento abbiamo collegamenti in diretta, utilizzando i colleghi delle sedi Rai. Quindi siamo un programma dove c’è leggerezza, si scherza ma c’è l’informazione”.

Una partner eccezionale

L’accoppiata è stata una scommessa della Rai che invece sembrerebbe aver compiuto una scelta azzeccatissima. E lo stesso giornalista, inizialmente, era intimorito dalla Falchi che nel suo immaginario vestiva i panni della super diva. Tutt’altro: “Grande sintonia, amicizia, ognuno di noi ha il suo ruolo e non ci sono né screzi né incomprensioni. Ci divertiamo dal primo minuto fino all’ultimo. All’inizio non la conoscevo, pensavo volesse fare la diva e invece è una persona semplice con la quale mi diverto. Una ideale compagna di viaggio”.

Insomma, squadra che vince non si cambia e per il prossimo anno staranno già lavorando a qualcosa di nuovo per incuriosire i fedelissimi telespettatori.