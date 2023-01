Che Dio ci Aiuti, ecco che fine farà Suor Angela: “Rispedita in carcere”

Il 12 gennaio torna in prima serata su Rai 1 “Che Dio ci Aiuti”, una delle serie tv più amate dal pubblico, ma questa settima stagione porterà in scena un cambiamento cruciale per Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Alla fine della stagione 6 di “Che Dio ci Aiuti” si erano affastellati numerosi dubbi circa la riconferma dell’apprezzatissima serie Rai, ma, alla fine, la conferma era arrivata e ora, a due anni dalla conclusione dell’ultimo ciclo, tutti i fan stanno aspettando con impazienza la messa in onda delle nuove puntate.

Intanto, ci sono state alcune importanti anticipazioni, soprattutto in relazione al destino della protagonista Suor Angela: la sua interprete Elena Sofia Ricci aveva da tempo annunciato la volontà di lasciare la serie, salutando poi il suo personaggio con un commovente messaggio pubblicato sui social.

“Amo Suor Angela… le ho dato io il nome di mia nonna… colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere, con la stessa tenerezza che ho ricevuto” scrive la Ricci. La serie, però, viene lasciata in buone mani con il passaggio di testimone alla frizzante Azzurra di Francesca Chillemi.

“Ora guardo Francesca Chillemi. Sono felice di passarle il testimone. Vai tesoro!! Sono orgogliosa di te! Sempre più bella dentro e fuori! Ti voglio bene. Zia Follia. Vi aspettiamo tutti giovedì 12 su Rai 1!” aggiunge Elena Sofia. Francesca Chillemi ammette che le mancherà lavorare con la sua “Zia Follia”, ma è elettrizzata all’idea di questo nuovo inizio.

Che Dio ci Aiuti 7: ecco che cosa ne sarà di Suor Angela nella nuova stagione

Ovviamente, ora gli occhi sono puntati sul convento più famoso d’Italia per capire in che modo verrà fatta uscire di scena la suora più simpatica e ficcanaso della tv, nata come spin-off dell’altro colosso di Rai 1, “Don Matteo”, anch’esso alle prese l’anno scorso col passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova.

Durante la conferenza stampa dedicata a “Che Dio ci Aiuti”, Elena Sofia Ricci ha voluto anticipare qualcosa sul destino della sua Suor Angela: “Il mio personaggio, in questa edizione, ci sarà un pochino meno, ma ogni tanto si interessa delle sue ragazze. Ne combina una delle sue e viene rispedita in carcere, dove aiuta le donne con i bambini del penitenziario”.

“Sono contenta e orgogliosa di aver lasciato spazio a Francesca Chillemi che, in questi anni, è diventata un’attrice sempre più brava e sensibile” ha concluso Elena Sofia Ricci. Il Convento degli Angeli è insomma in buone mani e ne vedremo sicuramente delle belle.