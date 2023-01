Me contro Te, come hanno speso i soldi guadagnati fino a oggi?

I Me contro Te sono il duo più famoso e di successo di YouTube. Attivi dal 2016, oggi sono il canale con più iscritti in Italia. Ma come hanno speso i soldi hanno speso i soldi guadagnati finora?

Non si può negare che con la nascita di YouTube e, in generale, lo sviluppo negli anni dei social media, anche quello del content creator e dell’influencer sia diventato un lavoro vero e proprio. In Italia e nel mondo tantissimi ragazzi hanno trasformato il proprio account in una vera fonte di denaro e successo: è il caso di Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Me contro Te.

I due ragazzi – che nella vita reale sono davvero una coppia – hanno creato un account interamente dedicato ai bambini. Oggi hanno oltre 6 milioni di iscritti, una cifra mai raggiunta da nessun altro in Italia.

Grazie a contenuti divertenti e a un pubblico sempre più numeroso, nel corso di sei anni Luì e Sofì hanno costruito un impero economico e sono diventati gli idoli di tanti bambini. La loro presenza è facilmente uscita dal web: hanno collaborato con svariati brand e hanno creato tantissimi gadget, di tutti i tipi, dal materiale scolastico ai giocattoli, ma anche dolci, vestiti e oggetti vari.

Ma come hanno speso il denaro guadagnato?

Me contro te, il super regalo per il decimo anniversario

Lo scorso 26 dicembre Luì e Sofì hanno festeggiato il decimo anniversario. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano giovanissimi: lui andava già all’università e lei al liceo. Si sono innamorati grazie alle ripetizioni di chimica, come ha raccontato lei in un’intervista al Corriere della sera. Per festeggiare l’anniversario hanno deciso di farsi un enorme regalo, spendendo anche una grande somma di denaro.

Per celebrare i loro dieci anni d’amore, i Me contro Te si sono regalati una lunga e romantica vacanza ai Caraibi. Inoltre, hanno ammesso di aver speso una grande parte dei soldi guadagnati grazie a YouTube e al proprio brand per comprare una bella casa a Milano, che si sa essere una delle città più costose in Italia.

I due, infatti, hanno intenzione di sposarsi (la proposta è arrivata l’anno scorso) e hanno anche confessato che vorrebbero dei figli. Si sono trasferiti già nella nuova casa e lì girano i loro video tutto il giorno. Al momento si trovano, però, a Roma, dove sono impegnati con le riprese di un nuovo film che uscirà al cinema.