Taylor Lautner contro gli hater: quei commenti fanno “male al cuore”

Taylor Lautner risponde agli hater che l’hanno attaccato duramente, quelle parole fanno “male al cuore”, è impossibile non soffrire e non rimanerci male. Anche perché dietro ad uno schermo, sono bravi tutti.

Anche Taylor Lautner, così come molti vip ma se vogliamo tutti coloro che sono iscritti ai social ormai, è venuto a contatto degli hater, quella categoria di persone che insoddisfatte della loro vita, commentano nei profili altrui con frasi cattive e perfide. Il discorso è sempre quello, i cosiddetti “leoni da tastiera“, nella vita reale non avrebbero il coraggio neanche di salutarlo uno come Lautner.

Ma siccome sui social non c’è controllo, questi soggetti sono liberi di dire tutto quello che vogliono senza sanzioni. Ed è proprio a loro che Lautner si rivolge nel suo ultimo post social, rispondendo a quei duri commenti che ha ricevuto, che gli hanno fatto “male al cuore” per anni. Ecco cosa ha dichiarato l’ex licantropo di Twilight.

La vita di Taylor Lautner dopo aver terminato la sua vita con i “vampiri”

Taylor Lautner, classe 1992, fa parte di quel gruppo di sfortunati attori, dove la forte fama purtroppo non l’ha aiutato a decollare, in quanto è rimasto intrappolato nel personaggio che gli ha dato tanto successo. Per chi non lo sapesse, Taylor è il, Jacob Black della saga cinematografica, Twilight, che ha sbancato il botteghino dal 2008 in poi.

Prima di questo esordio, aveva già lavorato in televisione con parti sicuramente minori, anche se nella storia ci rimarrà per questo ruolo. In seguito, ottenne altre parti, alcune purtroppo dei flop totali, ma nonostante ciò, Lautner continua la sua carriera di attore, interpretando soltanto quelle parti che a lui danno qualcosa. Sa benissimo che, almeno per il momento (poi mai dire mai), il suo percorso lavorativo si discosta molto da quello dei suoi colleghi, Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Lautner (@taylorlautner)

Quei commenti cattivi che fanno soffrire

Taylor Lautner è grande ormai, è soddisfatto della sua vita lavorativa e privata, in quanto è da poco convolato a nozze con Taylor Dome e adora vivere lontano dai riflettori delle grandi città. Proprio per questo è riuscito ad affrontare quei commenti cattivi che gli hater gli hanno rivolto senza la minima considerazione dei suoi sentimenti. Ecco cosa ha dichiarato in merito Lautner:

“Vorrei condividere una cosa con voi. Sono andato a leggere i commenti sotto ad un post e mi son ricordato come mai non li leggevo mai…Se fosse successo anni fa mi avrebbe toccato tantissimo su tanti livelli e non sarei uscito per un po’…Se metti ciò che è importante per te, quello che ami, chi sei, davanti a tutto, allora certe cose non ti feriranno così tanto. E non mentirò, non dirò che non mi tocca minimamente quello che leggo, ma non mi fa mettere in dubbio chi sono e non cambia la mia vita. Quindi vi consiglio di mettere i valori e le cose importanti davanti e poi di essere carini con gli altri. Non è così difficile, dispensate amore e non odio e tutto sarà migliore”.