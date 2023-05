La tragedia di Paolo Noise: ricoverato in terapia intensiva

A L’Isola dei Famosi sfiorata la tragedia. Paolo Noise si ritira dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per un malore

Paolo Noise è un personaggio noto al pubblico di Radio 105 per il programma che conduce con il suo amico Marco Mazzoli, Lo Zoo di 105. Ma oltre alla conduzione, può vantare una carriera come disc jokey, attore e autore.

La sua comicità viene esaltata proprio dall’incontro con Mazzoli ed insieme portano il programma radiofonico Lo Zoo di 105 ad essere la punta di diamante della emittente. Dal 2004 al 2006, riveste anche il ruolo di inviato sempre insieme a Marco e con loro anche Fabio Alisei, realizzando servizi per il programma satirico Striscia la notizia su Canale 5, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Agli inizi del 2016 diventa inoltre testimonial del brand Noise VAPE con il quale produce una linea di liquidi per sigarette elettroniche per il marchio Puff. E quest’anno la coppia indissolubile de Lo Zoo si è presentata alla diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, prendendo parte per la prima volta ad un reality show.

Un’edizione al limite della sopravvivenza

Questa edizione de L’Isola dei famosi sta portando alla luce tutte le difficolta e i rischi che i concorrenti devono realmente affrontare nel corso del survival game, che di gioco a questo punto ne ha veramente poco.

Soprattutto quando si arriva ad affrontare condizioni di vita al limite e magari si partecipa allo show non perfettamente testati per superare uno stress fisico ben al di sopra delle ordinarie abitudini di vita. E di malori ed incidenti in questa edizione ce ne sono stati diversi. Ad avere problemi di salute sono già stati Marco Predolin, che ha deciso di lasciare il gioco per via di analisi del sangue ritenute non idonee, Nathaly Caldonazzo, che ha vissuto un momento di debolezza ma è rimasta in gioco, la modella Claudia Motta, che ha avuto invece un trauma cranico a seguito di un incidente ed ora non è più in gioco e anche Simone Antolini, colto da un malore nel corso del programma ha lasciato l’Isola ed insieme a lui il solidale compagno Alessandro Cecchi Paone. Insomma, un massacro.

La tragedia sfiorata per Paolo

“Terapia intensiva, me la sono vista brutta”, ha dichiarato Paolo Noise una volta ripresosi dall’accaduto. E’ lui stesso a raccontare cosa sia successo: “Per i prossimi 14 giorni potrò fare solo piccoli spostamenti. Quindi ho dovuto fare due ore per arrivare dall’Honduras a Miami, adesso mi sto riposando, poi andrò a New York dove mi dovrò fermare due giorni e da lì tornerò in Italia. Ringrazio l’equipe medica di salvataggio, gli elicotteristi, la gente con gli scafi, anche gli honduregni che vivono lì e vivono di pescato. Sono stati tutti quanti eccezionali, di una comprensione umana”.

“Ecco quello che è successo in quella notte da Apocalypse Now: in breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco Mazzoli che si è spaventato e preoccupato tantissimo”. Preoccupatissimo l’amico di sempre Marco Mazzoli, che ha temuto il peggio. Sembra che qualcosa su L’Isola quest’anno non stia andando per il verso giusto. Una riflessione che gli autori dovrebbero comunque fare soprattutto se a rimetterci è la salute individuale.