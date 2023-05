Al Bano Carrisi contro Damiano dei Maneskin: per colpa sua i ricordi tornano a galla

Al Bano Carrisi si scaglia contro Damiano David, quell’ultimo scatto al cantante di Cellino San Marco proprio non è piaciuto, anche perché un particolare dettaglio che si vede in quella foto ha fatto riaffiorare in lui dei brutti ricordi.

Damiano David dei Maneskin questa volta l’ha fatta grossa! Un suo recente scatto è riuscito a far infuriare perfino Al Bano Carrisi, il quale si è scagliato duramente contro il cantante. C’è da capirlo però, la vita di Carrisi è andata in pezzi proprio a causa di quello che sponsorizza David.

Al Bano Carrisi ha da poco festeggiato i suoi 80 anni con uno spettacolo all’Arena di Verona, dove ha cantato con tanti nomi celebri, tra cui la sua ex moglie Romina Power. Se apparentemente i due pare abbiano ritrovato la sintonia degli esordi mentre duettano, in realtà non sono mancate frecciatine al veleno che i due coniugi si sono scagliati reciprocamente, manco fossero stati Robin Hood contro lo sceriffo di Nottingham.

Le parole di Al Bano contro Romina Power

Meglio di una soap opera, la festa per il compleanno di Al Bano ha riunito la famiglia allargata, nonché amici e parenti, ovviamente senza la Lecciso la quale in una stessa stanza con la ex del marito non ci sa stare, senza però tralasciare quella dose di rancore che il festeggiato e la Power si portano dietro da tanti anni. Un po’ come la vita che le persone mostrano sui social, all’apparenza perfetta e serena, ma sotto sotto la storia è un’altra.

Al Bano ovviamente ha dato il meglio di sé, punzecchiando in diretta la sua ex moglie sul fatto di averla aspettata per anni, con la Power che gli ricorda in modo velato che non ha vissuto la separazione con tanta solitudine visto che aveva trovato già conforto tra le braccia di Loredana Lecciso e via così. Sicuramente Romina Power non avrà ancora digerito quella recente intervista rilasciata dal suo ex marito, il quale l’accusa di aver distrutto il loro matrimonio (e indirettamente anche la vita della loro figlia Ylenia) per via della sua abitudine a fumare la marijuana.

Al Bano Carrisi contro lo spinello di Damiano David

Al Bano Carrisi è furioso e si scaglia contro Damiano David, il cantante dei Maneskin. In pratica tutto è iniziato per via di uno scatto social pubblicato dal leader del gruppo rock, in cui viene ritratto completamente nudo, con solo una canna in bocca e con la didascalia: “Il tour è finito e starò tutto il giorno a fumare senza nulla addosso”.

In molti hanno commentato questo post social, molto discutibile, tra cui anche Al Bano Carrisi il quale ha dichiarato:

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis. Io sono contro la droga in ogni sua forma perché ho avuto delle problematiche serie che ho dovuto sopportare, ma non ho nulla contro Damiano, voglio precisarlo. Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle”.