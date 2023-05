Paola e Chiara raccontano senza filtri i loro problemi del passato

Paola e Chiara hanno raccontato, dopo tanto tempo quali sono stati i problemi del passato che le ha portate a separarsi come duo artistico e anche un po’ come sorelle. Adesso sono tornate, ma una delle due è ancora in terapia.

Il dinamico duo composto dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi è tornato dopo tanti anni di assenza. Le due sorelle, un po’ come le Veline agli esordi, una bionda e l’altra mora, hanno raccontato di quei problemi che hanno avuto in passato che le ha portate a separarsi. Non è stato facile per nessuna delle due, tant’è che una sorella è ancora in terapia.

Non è facile gestire la fama quando si è praticamente ragazzine, per questo alla fine dopo un po’ ci si perde per strada. Fortunatamente per loro però dopo tanto, come se il loro navigatore fosse tornato a funzionare, hanno ritrovato la via di casa e sono tornate quelle di un tempo.

Il ritorno di Paola e Chiara

Paola e Chiara è un duo musicale formato dalle sorelle Iezzi che hanno fatto il loro ingresso nel mondo della musica a partire dalla fine degli anni ’90. Come dimenticare quei brani che hanno fatto contare in quegli anni un’intera generazione di adolescenti, come per esempio Amici come prima, Festival, Vamos a bailar e così via.

Purtroppo poi come tutti sapranno, le due ragazze hanno avuto bisogno di sciogliere la simbiosi canora che c’era in loro per intraprendere la carriera da soliste. Rimasero quindi separate per molti anni, precisamente per 10 anni, finché nel 2023 sono tornate con il loro singolo, Furore presentato al Festival di Sanremo. Da quel giorno in poi sono tornate alla ribalta, l’affetto del pubblico è rimasto invariato ed è come se non se ne fossero mai andate.

Paola e Chiara non sono per niente pentite delle loro scelte: “…ci è servito molto. Certamente il calore del pubblico è mancato, ma è anche vero che forse essere “sparite” ha fatto sì che oggi l’affetto dei fan nei nostri confronti sia ancora più forte di prima…persone che erano in prima fila ai nostri concerti d’esordio e che adesso sono ancora lì: sono le stesse facce, ma solo un po’ più cresciute”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

I problemi che hanno fatto sciogliere Paola e Chiara

Paola e Chiara in una recente intervista ai microfoni di Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin i problemi passati che l’hanno portate a sciogliersi per un po’ di tempo. Dopo diverso tempo le due sorelle non riuscivano più a vedersi come persone singole e quindi hanno voluto intraprendere strade differenti, come hanno raccontato in più ci hanno tenuto a precisare: “Non è vero che non ci sopportavamo più, ma sicuramente ci sono stati dei momenti critici. Abbiamo capito che ci serviva l’occasione per capire chi fossimo come singole persone”.

Chiara Iezzi ha poi raccontato di aver subito una violenza a 8 anni e questo triste episodio ha condizionato tutta la sua vita futura, facendola diventare una persona timida e fragile. Oggi sta meglio grazie alla terapia psicologica che segue ancora, in quanto ha sempre sofferto di attacchi di panico e ansia. Infine le due sorelle hanno concluso dicendo: “La distanza è servita a farci sentire ancora più vicine dopo”.