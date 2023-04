Luca Argentero confessa: “L’ho fatto per soldi” | Ne è valsa la pena?

L’attore Luca Argentero si è raccontato al Corriere della Sera: carriera, progetti, vita pubblica e privata. Senza mai dimenticare il Grande Fratello Vip, programma da dove è iniziato tutta la sua carriera.

Nel 2003 Argentero era un giovane 24 enne in cerca della sua strada, che si classificò terzo al Grande Fratello. Da quella edizione ne è passata di acqua sotto i ponti ma Luca è sempre autentico, vero e umile. Luca Argentero è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera. L’interprete si è raccontato, parlando del suo percorso, tra successo con sincerità e candore, tra i primi anni di lavoro, la sperimentazione, la passione per la recitazione. La sua vita privata la condivide con sua moglie Cristina Marino, che l’ha reso papà per due volte di Nina Speranza (2021) e Noè Roberto (2023).

Luca: scrittore e papà innamorato

La coppia ha dato alla luce il secondo pargolo, nato il 17 febbraio 2023: “Noè Roberto è nato poco più di un mese fa e fortunatamente io e Cristina erano abbastanza addestrati per fare i turni di notte perché questo era il secondo figlio”. Tra i progetti nati nel 2023, anche il suo libro dal titolo Disdici tutti i miei impegni romanzo edito da Mondadori:

“Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace, ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi.”

“Non dimentico mai da dove sono partito”

Tantissimi sono i set in cui ha lavorato Luca Argentero. Film, serie tv, tra comparse e personaggi importanti. A distanza di ben 20 anni dalla partecipazione di quella edizione del Grande Fratello, l’attore torinese non dimentica la sua scalata, parlando del vero motivo per cui partecipò al reality show. Sorridendo al giornalista, Argentero in prima istanza ha confessato che il vero motivo per cui partecipò al GF fu in realtà per soldi: “Veramente, calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato. Anche adesso faccio calcoli.”