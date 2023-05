Virginio mette a “nudo la sua anima” e svela diversi retroscena sulla sua vita

Virginio Simonelli in una toccante intervista mette a “nudo la sua anima”, parla di tutto, dalla sua attuale relazione a chi l’ha deluso e a chi l’ha aiutato. Inoltre, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi parla del suo nuovo lavoro.

Di strada ne ha fatta tanta da quel 2011 quando Virginio Simonelli vinse la decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per questo è pronto a mettere a “nudo la sua anima”, in una recente intervista ha rivelato diversi aneddoti della sua vita, dalle sue delusioni al suo nuovo amore per non parlare del rapporto che ha con Maria e con una famosa cantante che gli ha cambiato la vita.

Il cantautore italiano conosciuto semplicemente come Virginio, nasce a Fondi nel 1985 e fin da bambino si è approcciato al mondo della musica. Partecipa a Sanremo nella categoria Giovani, con il brano scritto da lui, Davvero. Purtroppo il cantante verrà eliminato dopo poche serate, ma questo non lo farà scoraggiare in quanto gli darà la forza per partecipare al talent di Maria De Filippi, Amici, qualche anno dopo.

È iniziato tutto con Amici…

Nel 2011, Virginio Simonelli vinse Amici di Maria De Filippi e da quel momento il suo sogno uscì finalmente da quel cassetto per librarsi libero nell’aria. Iniziò a collaborare con nomi molto importanti della musica, scrivendo per loro diversi brani che sono tutt’oggi di grande successo, come per esempio Raf, Paola & Chiara, Laura Pausini, Lorenzo Fragola e così via.

Inoltre porta avanti anche la sua carriera di cantante, scrivendo brani quali Instabile, Ad occhi chiusi, Novembre, Sale, Alice e altri ancora. Collabora con artisti italiani ma anche internazionali, l’ultimo per esempio è stato il suo duetto con Teo Bok, El día con la noche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIRGINIO (@virginionero)

Le rivelazioni di Virginio

In una recente intervista, Virginio Simonelli, in arte solo, Virginio, ha messo totalmente a “nudo la sua anima” e ha raccontato diversi aneddoti della sua vita. Ha dichiarato di aver avuto solo due storie importanti nella sua vita, una durata diciotto anni e quella attuale che va avanti da 4 anni con il suo compagno, rivelando così al mondo intero la sua omosessualità.

Come ha dichiarato lui stesso: “Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile. Non auguro a nessuno quello che ho passato. Ma non è così per tutti. Motivo per cui è importante parlare con spontaneità di questi argomenti: le persone non devono sentirsi sbagliate o sole…”.

Infine ha parlato del suo bellissimo rapporto con Maria De Filippi la quale l’ha aiutato molto, per non parlare di quello con Carlo Conti e Laura Pausini, fino ad arrivare alla persona che l’ha deluso più di tutte a questo mondo, di cui però non svela l’identità: “Nominare questa persona sarebbe darle importanza. I don’t care”.