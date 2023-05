Amici, la prima réunion é da brividi: il video é virale [VIDEO]

Il video diventato virale della prima reunion di Amici di Maria De Filippi è da brividi, sale un po’ di nostalgia sapendo che è tutto finito. Peccato per quel saluto “pittoresco” che ha rovinato l’atmosfera.

A pochi giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi, spunta il video diventato virale della prima reunion…da brividi. A parte quel suono gutturale, per il resto i followers hanno attivato la modalità “nostalgia time“. Dopo tutti questi mesi, è difficile vederli lontani dai banchi di scuola in un diverso contesto.

Comunque, Queen Mary, non perde assolutamente tempo, in quanto con un messaggio social ha comunicato che sono aperte le selezioni per il prossimo casting di Amici, perché non provarci, potrebbe essere selezionato qualcuno di voi il prossimo “anno scolastico”.

La chiacchierata tra Roberto Bolle e Mattia Zenzola

Come tutti ormai sapranno, questa edizione del talent show, Amici di Maria De Filippi, si è conclusa da qualche giorno con la vittoria del ballerino, Mattia Zenzola, il quale grazie al televoto ha “stracciato” i suoi rivali. Una volta conclusa questa esperienza, Zenzola si è dichiarato ancora incredulo di questo successo, soprattutto perché non avrebbe mai pensato di riuscire a battere le due favorite della competizione, Isobel Kinnear e Angelina Mango.

In una recente intervista, il vincitore di Amici, ha raccontato non solo cosa ci farà con i soldi vinti, ma anche qual era il suo sogno più importante e soprattutto di quella chiacchierata con Roberto Bolle che non si dimenticherà tanto presto. Infatti, il famoso etoile, gli ha proposto uno stage nella sua Accademia OnDance, come ha lui stesso dichiarato: “Il suo invito è qualcosa di inaspettato ed estremamente bello, oltre ad essere una cosa fuori dal comune per me che sono un ballerino di latino americano…”.

Inoltre ha svelato che metà dei 150mila euro vinti li regalerà ai suoi genitori per ringraziarli del loro aiuto di questi anni e l’altra metà li investirà nel suo futuro. Ha poi concluso che non sa di preciso cosa sognare da adesso in poi, perché quello che voleva si è avverato, cioè la guarigione del padre in primis e poi la partecipazione ad Amici: “…per me era un sogno inarrivabile, ora che l’ho realizzato sono spiazzato perché non ne avevo altri…”.

Reunion a Milano: Wax, NDG e tra poco in arrivo Gianmarco, Megan, Piccolo G, Federica e Guera 🔥#Amici22 pic.twitter.com/0Jfz1Vo5Op — AMICI NEWS (@amicii_news) May 16, 2023

Il video della reunion

Spunta il video social della prima reunion di alcuni degli studenti di questa edizione appena conclusa di Amici di Maria De Filippi ed è subito virale. Vengono i brividi a vederli lontani da quei banchi e soprattutto lontani da Maria. Il siparietto è molto simpatico, a parte quel suono gutturale di sottofondo, che forse poteva essere evitato, ma si sa…”so’ ragazzi” come diceva il grande Gigi Proietti.

E voi cosa avete provato nel rivedere Wax, NDG e tutti gli altri della gang?