All in di Piersilvio Berlusconi: ha scommesso tutto | Pubblico in delirio

Canale 5 si rinnova. Berlusconi ha scommesso sul programma giusto per rilanciare Mediaset? Ecco di cosa si tratta.

E’ da tempo ormai che Mediaset cerca disperatamente un programma che rilanci i loro canali e li renda competitivi sul mercato tanto quanto RAI: purtroppo a livelli di ascolto quest’ultima, dopo la famigerata serie teen, Mare Fuori, trasmessa sia sulla loro piattaforma che su quella Netflix, e dopo il Festival di Sanremo, ha sicuramente la meglio soprattutto perché, anche se a tentoni, RAI sta riuscendo a svecchiarsi mentre i prodotti del Cavaliere no. Mediaset infatti è ancora ancorata allo stile televisivo di quando ha iniziato e se prima veniva considerata controcorrente (nel senso, contro l’impostazione RAI), ora invece ha la nomina di “tv generalista” con la maggiorparte dei programmi che viene lasciata in sottofondo nelle case degli italiani e mai visti davvero.

Pochi programmi infatti, come magari Le Iene o Amici di Maria De Filippi creano ancora share ma spesso perché finiscono nel mirino della stampa scandalistica e sono sempre un ottimo modo per fare polemica sul web. Ma allora qual è la novità che verrà introdotta?

La nuova soap su Canale 5

Come scrivono su twitter, c’è una nuova soap opera che probabilmente sarà in grado di ridare un tono a Canale 5, con un nuovo record storico in Spagna che vola al 12,20% di share e quasi 1,2 milioni di spettatori.

Ieri, in Spagna, nuovo record storico #lapromesa, che vola al 12,20% e quasi 1,2 milioni.

La Promessa è infatti la nuova soap opera spagnola che Canale 5 trasmetterà per tutta l’estate: nella settimana dal 29 maggio al 1 giugno 2023, nella fascia oraria tra le 14.45 e le 16.10, verranno invece trasmesse sul canale le anticipazioni delle prime puntate.

Il nuovo appuntamento ci porterà nella Spagna del 1913 e ci farà viaggiare tra un’appassionante storia d’amore, intrighi familiari attraverso le vicende della protagonista. La trama ufficiale infatti parte con la storia di una tragica fuga: la cameriera Dolores scappa da alcuni uomini a cavallo che la inseguono con foga. La donna con se porterà la figlia Mariana e il suo secondo figlio ancora infante. Sfortunatamente lei verrà uccisa e il suo bambino ancora in fasce portato via dagli inseguitori di cui ancora non sappiamo nulla. L’unica a salvarsi sarà la figlia più grande, Mariana che riesce a scappare e a convincere gli inseguitori della sua morte fittizia.

La storia della serie si svilupperà quindici anni dopo quest’inseguimento e seguirà le vicende di Mariana che ora userà un nome sotto copertura: Jana.

Jana quindi vivrà vicino a La Promesa convinta di trovare in quel piccolo paesino nella tenuta della famiglia Lujan le risposte che cerca e scoprire così chi ha assassinato la sua famiglia e dove si trova suo fratello.