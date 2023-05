Carrie Fisher: la stella postuma sulla Walk of Fame

L’attrice che interpretava la principessa Leia in Star Wars il 4 maggio riceverà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Avverrà proprio nello Star Wars Day il rilascio dell’onorificenza a Carrie Fisher, la principessa Leia della trilogia.

Per gli appassionati del genere l’iconica attrice Carrie Fisher è una delle indimenticabili protagoniste della trilogia di Star Wars, che ha ottenuto il ruolo nel 1977 per poi proseguire nel sequel The Empire Strikes Back (1980) e in Return of the Jedi (1983).

La Fisher nasce proprio nella regale Hollywood da Eddie Fisher e Debbie Reynolds, anche loro famosi nel campo cinematografico e di cui ne seguì le orme cominciando a muovere i primi passi nel 1975 nel film Shampoo.

L’attrice ci ha lasciati purtroppo nel 2016 all’età di 60 anni, a causa di un infarto fulminante avvenuto a bordo di un volo Londra – Los Angeles e ora, finalmente, il suo nome verrà degnamente celebrato anche nella sua città natale.

La Fisher tra le stelle di Hollywood

Non poteva quindi che essere il 4 maggio il giorno dell’assegnazione, giornata mondiale di commemorazione del franchise Stra Wars e proprio in questa occasione il nome della Fisher sarà tra le stelle della Hollywood Boulevard vicino all’El Capitan Theatre. Sarà la 2.754esima stella sulla Hollywood Walk Of Fame nella categoria Motion Pictures.

La sua stella si unisce agli ex co-protagonisti Mark Hamill e Harrison Ford, che hanno già stelle proprie ottenute rispettivamente nel 2018 e nel 2003, che saranno collocate vicino a quella di Hamill e la sua defunta madre Debbie Reynolds.

Il meritato riconoscimento

“I fan saranno al settimo cielo nel sapere che la loro principessa del cinema preferita, Carrie Fisher, sarà onorata con la sua stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame! Carrie si unirà ai suoi co-protagonisti di Star Wars e agli altri Walk of Fame Mark Hamill e Harrison Ford su questo storico marciapiede“, ha commentato ufficilamente Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame.

La Martinez ha poi continuato: “Sono felice di aggiungere che la sua stella è a pochi passi dalla stella di Mark Hamill e dall’altra parte della strada rispetto alla stella della sua leggendaria madre Debbie Reynolds!“. Sarà la figlia della Fisher, l’attrice Billie Lourd, ad accettare la stella della madre e a coronare finalmente il sogno di tanti fan e raccogliere il giusto riconoscimento per un’interpretazione così acclamata dal pubblico cinematografico, che ora sarà resa immortale.