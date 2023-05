Jeff Bridges, l’aggiornamento sul suo stato di salute: “Il tumore si è ridotto”

L’attore ha rassicurato tutti per quanto riguarda le proprie condizioni di salute.

Buone notizie da Jeff Bridges per quanto riguarda il suo stato di salute.

Giungono ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di salute di Jeff Bridges. Nel corso del 2020, dunque in piena pandemia, l’attore annunciò pubblicamente di avere un cancro maligno. Dimostratosi sempre estremamente ottimista nel corso anche nel corso degli ultimi mesi, l’attore ha ora fornito ulteriori, e più che incoraggianti, aggiornamenti in merito alla sua terribile malattia.

Jeff Bridges: “Il tumore si è ridotto alle dimensioni di una biglia”

Il periodo di convalescenza di Jeff Bridges a causa del cancro è stato reso ulteriormente complicato dalla positività dell’attore al Covid 19, sopraggiunta in un momento già caratterizzato dalla chemioterapia. Come dichiarato dal diretto interessato, le cose sono per fortuna migliorate con il passare del tempo.

Nello specifico, Bridges ha parlato dei suoi passi avanti dal punto di vista sanitario con AARP. L’attore è partito con il ricordare le prime fasi del 2020, con la pandemia che portò alla sospensione temporanea del suo show The Old Man:

“Stavo eseguendo le scene d’azione per il primo episodio totalmente ignaro di avere un tumore di venti per trenta centimetri all’interno del mio corpo. Adesso però si è ridotto alle dimensioni di una biglia“. Bridges si è poi soffermato non solo sul covid ma anche sul processo di recupero dalla malattia:

“Non avevo un sistema immunitario per combattere il covid. La chemioterapia l’aveva spazzato via, il che ha reso le cose molto molto difficili. Per me il cancro non era nulla in confronto al covid. Non riuscivo a capire come si potesse combattere la malattia così ho combattuto arrendendomi, il che non significa arrendersi. Quello che ho provato in quel momento è stato l’amore. L’amore è stato di sicuro amplificato per me in questo periodo. Non solo da parte delle persone che mi erano vicino, ma anche l’amore che avevo io nel mio cuore per loro. Quello che ho fatto è stato più che altro un arrendersi all’amore“.

Gli ultimi lavori di Jeff Bridges

Quella di Jeff Bridges è una carriera a dir poco leggendaria. A testimonianza di ciò basterebbero, tra le tante cose, le ben sei candidature ottenute ai Premi Oscar: da quelle per il miglior attore non protagonista per L’ultimo spettacolo nel 1972, Una calibro 20 per lo specialista nel 1975, The Contender nel 2001 e Hell or high water del 2017 a quelle per il migliore attore protagonista per Starman nel 1985 e Il Grinta nel 2011. A queste se ne aggiunge poi una settima, che ha portato Bridges ad aggiudicarsi la statuetta per il migliore attore protagonista nel 2010 per Crazy Heart.

Il tutto senza dimenticare, ovviamente, la memorabile interpretazione nei panni di Drugo nel capolavoro del 1998 dei fratelli Coen Il Grande Lebowski.

Per quanto riguarda i suoi ultimi lavori, l’ultimo lungometraggio cui ha preso parte Jeff Bridges risulta per il momento essere 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard del 2018, mentre per quanto riguarda le serie tv l’attore punta a riprendere presto i panni del protagonista nel thriller The Old Man.