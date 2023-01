“Posso comprarmi i fiori da sola” Miley Cyrus torna con una nuova revenge song

Il nuovo singolo di Miley Cyrus, Flowers, è uscito da un giorno in anteprima su YouTube e si parla già di “revenge song”. Le “frecciatine” a Liam Hemsworth sono palesi.

Lasciarsi non è mai una bella esperienza, soprattutto se si sta insieme da tanti anni. Generalmente ci sono tre tipi di reazioni, un po’ come per le fasi del lutto. C’è chi soffre per giorni senza voler uscire dalla propria camera da letto, c’è chi non lo accetta e non riesce proprio a farsene una ragione e c’è chi prova solo rabbia e desiderio di vendetta per gli “anni sprecati insieme”.

Quando si affronta un lutto e quindi una perdita, associabile tranquillamente al sentimento di quando una coppia “scoppia”, finché non si raggiunge l’ultima fase, l’accettazione, le persone coinvolte non potranno mai “voltare pagina”. È il caso di Miley Cyrus, la nota cantante non sta vivendo per niente bene la rottura dal suo ex marito, Liam Hemsworth. Questo lo si può capire dal suo ultimo singolo, Flowers, i riferimenti a lui sono ovunque.

L’era del “revenge song”: Miley è in buona compagnia

I cantanti, sono quella categoria che forse possono veramente elogiare o “sotterrare” il proprio partner con una strimpellata e due frasi in rima. Abbiamo sentito ritornelli bellissimi di grandi cantautori dedicati alle loro dolci metà e in questi anni sentiamo anche molte “revenge song“. Le “canzoni della vendetta”, sono quei motivetti in cui “tra le righe” è possibile cogliere un significato e un messaggio che attaccano il diretto interessato.

Le donne poi si sa, se vengono ferite, sanno essere molto vendicative. Ha iniziato Lana Del Rey, quando ha fatto uscire il singolo Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, nel giorno del compleanno del suo ex Sean Larkin. La lista è molto lunga, hanno seguito poi il suo esempio cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, Alanis Morissette fino ad arrivare a Shakira con il suo nuovo singolo, Music Session vol. 53. Non venitemi a dire che la frase: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, non è una chiarissima frecciata al tradimento da parte del suo ex, Gerard Piqué.

Adesso è il turno della Cyrus

Il nuovo singolo di Miley Cyrus è uscito in anteprima dal 13 gennaio 2023, sul canale YouTube, con un video molto provocatorio. Flowers, così si chiama la nuova canzone dell’ex stellina della Disney che ha interpretato Hannah Montana, sarà distribuita in tutte le radio a partire da venerdì 20 gennaio 2023.

Non c’è dubbio, anche Miley ha ricorso ad una canzone per vendicarsi del suo ex Liam Hemsworth, dedicandogli parole chiare e concise. Il nuovo singolo inoltre è uscito nel giorno del compleanno del fratellino più piccolo di Thor. I fan più “sfegatati” della cantante poi, sostengono che questa canzone sia una risposta al singolo di Bruno Mars, When I was your man, la quale le era stata dedicata dal suo ex marito tempo prima.

Cosa ne pensate di questa nuova revenge song di Miley Cyrus, Flowers? Ecco un piccolo estratto: “Posso comprarmi i fiori da sola, scrivere il mio nome sulla sabbia. Parlare con me stessa per ore, sì. Alcune cose che non capisci. Ma posso portarmi a ballare, posso tenermi la mano. Sì, posso amarmi meglio di te…”.