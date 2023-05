Scintille tra Alvin e Ilary, nuova litigata | Lo studio de L’Isola dei Famosi trema

Di nuovo scintille a L’Isola dei Famosi, ma questa volta a far tremare lo studio sono i conduttori Ilary e Alvin

Avevano anticipato questa edizione de L’Isola con una lite via social montata ad arte, ma che forse celava già ai tempi qualche incomprensione di troppo. L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha visto di nuovo protagonisti gli attriti e una comunicazione spinosa, che stavolta ha riguardato Ilary Blasi e l’inviato sull’isola Alvin.

Troppe frecciatine a detta di molti, notate dal pubblico a casa, ma anche dalla produzione che sembrerebbe aver convocato i due conduttori per approfondire e per vederci chiaro. Quanta finzione o quanto di vero ci sia in queste incomprensioni tra i due al momento non s’ha da sapersi, sta di fatto che rumors e voci di corridoio sollevano in realtà qualche tensione che va ben oltre lo show.

Realtà o finzione?

Questa edizione de L’Isola sta lasciando sicuramente il segno in quanto a colpi di scena e frecciate, sia tra i concorrenti che tra i conduttori.

Questi ultimi in particolare, nel corso delle diverse puntate, si sono stuzzicati mostrandosi in una escalation di frecciatine che non sono passate inosservate ai telespettatori: “Mentre voi chiacchierate, io qui faccio il mio lavoro”, ha commentato l’inviato, chiaramente critico verso i personaggi in studio. E ancora, durante la prova di Cristina Scuccia, nel momento in cui Ilary e Papi ironizzavano per l’atteggiamento dell’inviato, quest’ultimo ha sbottato: “Qui soffrono la fame, ci sono anche 40° gradi, ci vuole empatia”, sicuramente sottolineando la differenza di condizione vissuta su L’Isola rispetto a chi comodamente commenta da una comoda poltrona.

Scintille al top

Nel dettaglio, nella scorsa puntata di lunedì, il botta e risposta tra Alvin e Ilary Blasi è arrivato al culmine dopo che l’inviato è stato per l’ennesima volta interrotto durante una spiegazione. Stufo di non riuscire mai a concludere il suo pensiero è esploso in un “Basta, silenzio!”.

L’uscita ha fatto scaturire fragorose risate in studio, ma Alvin invece dal canto suo non sembrava nient’affatto divertito. E così al termine della trasmissione, i conduttori, in base a dicerie di backstage, sono stati convocati dalla produzione per chiarire l’accaduto e gli atteggiamenti che da diverso tempo mostrano in pubblico. I due hanno tranquillizzato tutti e sciolto il dubbio, affermando che trattasi del loro modo di manifestarsi stima e affetto reciproci. Ma sarà vero oppure in realtà la convivenza professionale sta scatenando malcontento reciproco?