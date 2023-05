Isola dei Famosi 2023, le rivelazioni di Simone Antolini: chi è la madre di sua figlia

Il naufrago ha affrontato l’argomento relativo alla figlia dopo la sua uscita dal reality.

Dopo aver abbandonato L’Isola dei Famosi 2023 Simone Antolini si è lanciato in delle rivelazioni sull’identità della madre di sua figlia.

L’attuale edizione de L’Isola dei Famosi ha visto la recente uscita di scena di Simone Antolini. Il naufrago, proprio nel momento in cui il suo personaggio stava iniziando a farsi largo all’interno del reality, è stato costretto ad abbandonare il programma che va in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi per motivi di salute.

L’abbandono dell’isola ha però costituito un’occasione per lo stesso Antolini per tornare ad affrontare il delicatissimo argomento riguardante l’identità della madre della figlia Melissa.

Isola dei Famosi 2023: Simone Antolini sulla madre della figlia Melissa

Nel corso di questa diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi 2023 l’ormai ex naufrago e compagno di Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini ha rivelato a sorpresa di essere padre di una bambina di cinque anni e di avere intenzione di adottarla.

Proprio nel momento in cui era pronto a svelare qualcosa in più in merito alla questione, Antolini ha lasciato l’isola per via dei suoi problemi di salute, ma il diretto interessato ha comunque trovato il modo di tornare ad affrontare la questione soffermandosi in particolar modo anche sulla madre della bambina.

Melissa è nata da una relazione che Antolini ha avuto fin dall’adolescenza. Nello specifico, la figlia è frutto di una convivenza, che è stata portata avanti per anni anche contro il volere dei genitori di lui. Ecco di seguito alcune delle dichiarazioni di Antolini rilasciate a Fanpage:

“Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e non parlava benissimo l’italiano. Da lì era arrivata nella mia azienda e io avevo subito perso la testa per lei. Così a 16 anni, contro il volere di tutti, inizio a ristrutturare un appartamento vicino casa. Mio padre e mia madre non erano d’accordo, ritenevano fosse presto e volevano che io completassi gli studi ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e da minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente dal punto di vista economico. Alla fine mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa è stata voluta“.

Antolini e la fine della storia con la madre di Melissa

Subito dopo la nascita di Melissa, le cose però sono improvvisamente cambiate. L’ormai ex compagna di Antolini ha infatti iniziato a soffrire di depressione post-partum, e in seguito ad incomprensioni di vario tipo la storia ha iniziato a non andare più bene come agli inizi. Queste le parole al riguardo di Antolini:

“Dopo l’arrivo di Melissa io e la mia ex restammo insieme per circa un anno e mezzo ma proprio in quel periodo iniziarono ad emergere i primi problemi. La mia ex, che si ritrovò ad essere madre giovanissima, soffrì di depressione post-partum. Io lavoravo tutto il giorno e mi ero appena diplomato, lei si ritrovò a fare le notti in bianco e a prendersi cura di lei per un anno e mezzo principalmente da sola. Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita da subito, lo sta facendo anche lei“.

Melissa e la questione dell’affidamento

Immediatamente dopo la fine della loro storia d’amore, Antolini e la sua compagna avevano deciso di continuare a vivere insieme nello stesso appartamento. A un certo punto lei è però tornata dalla madre, con Simone che è andato invece a vivere con la figlia a casa dei nonni. Così l’ormai ex concorrente de L’Isola dei Famosi sulla delicata questione dell’affidamento della bambina:

“Non essendo sposati, non abbiamo mai portato la questione davanti ad un giudice. Ma ho delle carte che per il bene di Melissa non uso e che ci porterebbero ad ottenere la custodia della bambina metà e metà. Ci siamo accordati tra di noi in maniera più o meno pacifica. La bambina la tengo ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha sempre seguita fin dal primo anno di vita“.