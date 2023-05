Nathaly Caldonazzo accusa gli autori per il suo litigio con Cecchi Paone

Caos all’Isola dei Famosi, il battibecco tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone non ha nessuna intenzione di placarsi. Quando Vladimir Luxuria la “bacchetta”, lei risponde che sono gli autori del reality che le dicono cosa fare.

Parole forti quelle rilasciate dalla naufraga Nathaly Caldonazzo, la quale non ha nessuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Che c’è sia un forte astio tra lei e Alessandro Cecchi Paone, questo è risaputo fin dagli esordi, insomma se qualcuno ti definisce “pescivendola” tanto rispetto per te non lo prova, viceversa se lei l’ha soprannominato: “Cecchi Cafone”, decisamente i due sono ai ferri corti.

Nel momento in cui però Vladimir Luxuria cerca di riprendere la Caldonazzo e questa asserisce che sia colpa degli autori dell’Isola dei famosi se lei litiga con il suo collega naufrago, bè le cose sono diverse. Cosa sarà successo in seguito a questa affermazione molto “pesante”?

L’ultimo litigio tra la Caldonazzo e Cecchi Paone

A prescindere da tutto quello che è successo finora, la prova fallita, il risultato del televoto, l’esilio all’Isola di Sant’Elena e così via, Nathaly Caldonazzo ha tutti i riflettori puntati su di lei. All’Isola dei famosi, quest’anno pare che l’aria che tira sia molto più aspra rispetto che agli anni passati, la prova vivente è data dal forte litigio, iniziato praticamente fin dalla prima puntata tra la Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone.

Una volta tornata “sull’isola principale”, Ilary Blasi ha stuzzicato la naufraga chiedendole spiegazioni sulle parole dette al fidanzato di Simone Antolini, ecco cosa ha risposto: “È una persona cattiva, è quasi senza anima. È ingiustificato tutto questo odio che sin da subito ha manifestato nei miei confronti, incalzando ogni volta di più e mettendo in mezzo altre persone…”.

Per tutta risposta Cecchi Paone ha dichiarato: “Se qualcuno mette zizzania in una coppia felice vuol dire che ha dei problemi di insoddisfazione, altrimenti li celebra e abbraccia…”.

Le gravi parole di Nathaly Caldonazzo

La naufraga Nathaly Caldonazzo, durante la diretta di qualche giorno fa all’Isola dei famosi, ha dichiarato a Vladimir Luxuria, la quale le aveva suggerito di godersi l’esperienza dell’isola cercando di comportarsi diversamente, che è tutta colpa degli autori se è arrivata a questa situazione. Ecco cosa ha dichiarato la Caldonazzo in merito: “No guarda me lo chiedono gli autori. Sono gli autori che me lo chiedono e che incalzano. Io veramente mi sono vissuta la mia isola. Questo succede quando vado a fare i confessionali…”.

Ovviamente molto scettica, l’opinionista l’ha zittita nuovamente dicendole: “No guarda fai con la tua testa e non sentire gli altri. E non dare la colpa agli autori. Dai non è vero che ti dicono di litigare con Alessandro. Noi abbiamo sentito le tue risposte. Tu potevi dire ‘non mi interessa più nulla’. Invece ci sei andata giù pesante. Quindi assumiti la responsabilità di quello che dici sull’isola”.