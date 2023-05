Gianluca “Scintilla” Fubelli si è sposato. Non indovinerete mai con chi…

Il comico è convolato a nozze con un nome molto vicino alla conduttrice di Canale 5, Maria De Filipppi. Archiviata la storia con Elena Moralli, ora il comico sembra aver trovato il vero amore.

Gianluca Fubelli in arte Scintilla è un attore, un comico e un conduttore televisivo italiano. La sua carriera si è sviluppata e ha avuto successo grazie a programmi del piccolo schermo dove il comico ha potuto sperimentare vari stili e dar forma al personaggio di Scintilla tanto amato dal pubblico. Ora dal 2022, oltre ai programmi che l’hanno reso famoso come Colorado e Eccezzziunale veramente di Carlo Vanzina e Diego Abatantuono, ha trovato finalmente anche l’amore. Dopo una relazione di tre anni con Elena Morali conclusasi nel 2020, lui e l’ex Pupa del programma televisivo Mediaset La Pupa e il Secchione, hanno messo un punto alla loro storia. All’epoca infatti si vociferava la presenza di un terzo incomodo, Daniele di Lorenzo, produttore cinematografico, il quale autonomamente aveva fornito i dettagli della sua relazione con la donna nel 2019. Il comico aveva deciso di starle accanto nonostante la rottura ma poi pian piano i rapporti si erano sfaldati.

La Morali però aveva parlato di un ricatto ai suoi danni da parte del comico Scintilla che aveva appunto deciso di falsare l’immagine pubblica di loro due come coppia.

Il matrimonio di Scintilla

Alla fine la definizione di dividere la sua strada da quella della l’ex Pupa era stata unanime. Quest’ultima ha intrapreso poi una nuova relazione con l’ex compagno di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso.

Per il comico Gianluca Fubelli alla fine si è rivelata la scelta migliore: infatti l’uomo ha trovato l’amore con Federica Camba, cantautrice e produttrice musicale che ha scritto per molti anni numerose canzoni per gli allievi del programma di Maria De Filippi, Amici, collaborandone direttamente e autrice dei successi di Alessandra Amoroso come Immobile e Stupida. Tre mesi fa la proposta di lui che è stata poi condivisa sui social: “Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio! Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”.

Nella giornata di ieri invece, un altro post su Instagram in cui hanno mostrato felici le fedi: “Ci siamo sposati!!! Più io di te. No più tu di me. Va bene allora più tu di me…Insomma, di più di più dipiù ancora e ancora… Diciamo per sempre.“