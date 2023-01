“Sono entrati in hotel insieme”: Barbara D’Urso si regala una notte di fuoco, esplode il gossip dell’anno

Barbara D’Urso torna alla ribalta del palcoscenico del gossip con un clamoroso gustoso pettegolezzo che sta infiammando le discussioni degli utenti della Rete e non solo.

O la si ama o la si odia: non esistono mezze misure quando si parla della mattatrice incontrastata dei contenitori di infotainment del pomeriggio di Mediaset, Barbara D’Urso. La sempre perfettamente illuminata Barbarella, spesso egregiamente imitata dal comico Vincenzo De Lucia, in questi giorni è tornata a far parlare di sé.

Da qualche tempo non si avevano notizie rilevanti sulla vita sentimentale della conduttrice di Pomeriggio Cinque, di cui restano memorabili nell’immaginario collettivo pop alcuni storici flirt come quello con Vasco Rossi, che a lei avrebbe dedicato il brano “Brava”, o la relazione durata due anni con il cantautore milanese Memo Remigi, finito ultimamente al centro di furiose polemiche per la ormai tristemente celebre mano morta ai danni della cantante Jessica Morlacchi.

In effetti, da parecchio tempo la D’Urso ha manifestato pubblicamente la sua condizione di donna single, preoccupata esclusivamente del benessere dei due figli e perseguitata da una sorta di proverbiale sfortuna nelle relazioni con l’altro sesso.

La sua ultima frequentazione nota è stata quella con il broker finanziario Francesco Zangrillo (definito però improvvidamente da Barbara “corteggiatore in prova”), ma tutta la liason è sempre stata avvolta da uno spesso velo di riservatezza, tanto che non si conoscono precisamente le motivazioni che hanno portato alla rottura della coppia.

Barbara D’Urso infiamma il gossip di inizio anno: per lei una notte in hotel con una nuova possibile fiamma davvero inaspettata

A quanto pare, invece, il 2023 sarebbe iniziato con i fuochi d’artificio per la D’Urso, tornata improvvisamente protagonista delle copertine e delle pagine social di gossip in tutta Italia con un clamoroso pettegolezzo relativo a una sua nuova presunta avventura sentimentale.

Sul settimanale “Diva & Donna”, infatti, è comparso uno scatto che alluderebbe neanche troppo velatamente a un flirt tra la conduttrice e niente meno che il noto imprenditore e latin lover Flavio Briatore, ex, tra le tante, di Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell.

copertina shock di Diva e Donna sulla presunta nuova coppia D’Urso-Briatore. “La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso”. pic.twitter.com/1UpUUUKseB — Francesco Canino (@fraversion) January 5, 2023

I due sono stati paparazzati insieme mentre si rifugiavano in un hotel di lusso milanese, dove si sarebbero intrattenuti a cena, e tanto è bastato per scatenare non solo la stampa ma anche le frotte di commentatori social che si sono sbizzarriti con supposizioni e considerazioni di ogni tipo. Solo il tempo ci dirà se saran rose per la nuova incredibile coppia.