“Abbracciato a lui”: Andrea Zenga fa scintille | Come si é ripreso

L’ex gieffino, nonché figlio del mitico Walter, Andrea Zenga, ha pubblicato da poco un post su Instagram con un fido compagno

Dopo la parentesi dentro la Casa del GVip, dal quale Andrea Zenga è uscito portandosi via una bella storia d’amore ed alcune controverse dichiarazioni sul padre Walter, ora si gode visibilità ed una promettente carriera in tv come commentatore sportivo. Ma partiamo dal principio.

Andrea Zenga ha partecipato come concorrente al GF Vip 5, edizione durante la quale si è fatto conoscere dal pubblico generalista ed ha confessato il suo malessere per un rapporto col padre, il noto portiere della nazionale e dell’Inter negli anni ’80 – ’90, mai decollato.

Proprio nel corso della trasmissione è avvenuto l’incontro tra Walter e Andrea per affrontare tutti i nodi emersi nei suoi confessionali. Del suo rapporto complicato con il padre, ha raccontato: “Non ho ricordi d’infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello”. […]”Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni l’avrò visto un paio di volte in 14 anni“. Dopo l’uscita dalla casa, i rapporti tra padre e figlio sono migliorati e ci sono stati dei grandi passi che li hanno riavvicinati.

La sua relazione con Rosalinda

Ma non solo il rapporto col padre, anche una love story con la concorrente Rosalinda Cannavò, con cui ora sta vivendo una intensa storia d’amore, consolidata con la convivenza a Milano.

Nella famiglia Zengavò – così amano farsi chiamare dai loro follower – è arrivato poi Chinu, un cucciolo di carlino nero che li ha trasformati in due neo-genitori. La coppia non manca di condividere nelle loro stories le peripezie del cucciolo che è amatissimo dai fan. Dopo un recente viaggio di Rosalinda ad Ibiza per lavoro, Andrea e Chinu si sono mostrati ai follower in tutto il loro affiatamento e la loro simpatia, giocando su una gelosia da maschi “alpha”, per via del viaggio in una destinazione “calda” per la movida notturna. “Stamattina il risveglio è stato molto romantico ❤️ nel pomeriggio invece io e Chinu abbiamo affrontato la situazione Ibiza da veri maschi alpha di casa…”, ha scritto Andrea, prontamente ribattuto dall’innamoratissima Rosalinda che ha commentato divertita il post con uno “Sto lavorando”.

Di nuovo abbracciati insieme

Ed ora, nuovamente Andrea si mostra ai suoi follower con in braccio il suo Chinu in tutto il suo canino splendore.

Sguardo perplesso, ma musetto da coccole. Facile immaginare tutto l’amore di cui la coppia possa investirlo ogni giorno, pazzi di lui sin dal primo momento in cui le sue zampette sono entrate nella loro casa e nella loro vita. Il post sottolinea ironicamente l’espressione del cucciolo: “Quando da piccolo ti obbligavano a fare le foto di famiglia..”, ha scritto Andrea a commento dello scatto e scatenando i commenti divertiti dei suoi fan.