Jane Fonda racconta di un episodio indecente che le è capitato | Ecco i dettagli

Jane Fonda in diretta ha rivelato di un episodio di molestie che le è sfortunatamente capitato quando aveva 27 anni. Ecco come è riuscita a cavarsela.

Jane Fonda ha più di 80 anni di cui più della metà passati a fare cinema e televisione. Nonostante l’età, Jane Fonda ha mantenuto lo spirito e la grinta che sempre l’ha caratterizzata e incanalata in tutte le proteste e le lotte spese per fare attivismo: dalle proteste per i diritti per le donne a quelle per il clima. Attualmente al cinema per il film Book Club- il capitolo successivo, l’attrice ha dovuto sostenere un tour di pubblicità stampa in vari talk show che ovviamente l’hanno ospitata come di consueto quando una nuovo prodotto esce per il consumo del pubblico.

Quello che però non ci si aspettava è che in una di queste interviste, Jane Fonda ha denunciato e raccontato uno spiacevole episodio che l’ha vista coinvolta in prima persona. Ecco cosa ha detto.

Jane Fonda e la proposta indecente del regista René Clément

Jane Fonda, ospite nel programma di Andy Cohen Whatch What Happens, ha rivelato i dettagli dietro al regista francese che nei suoi 27 anni, avrebbe fatto delle avances un pò troppo spinte e un pò meno richieste all’attrice.

Alla domanda infatti del presentatore Andy, Jane Fonda, in un segmento del programma che si chiama Plead The Fifth, e che consiste in tre domande poste a chi viene scelto da un giro di ruota e a cui il malcapitato può non rispondere appellandosi però al Quinto Emendamento, alla domanda “Il nome di un uomo di Hollywood che non è riuscito a rimorchiarla” l’attrice ha deciso di rispondere con nome e cognome: René Clément. Il regista francese infatti, l’ha diretta nel 1964 quando lei aveva 27 anni e lui 51 nel film Crisantemi per un delitto dove l’attrice recitava a fianco di Alain Delon. Queste non gradite avances e soprattutto, molto fuoriluogo, hanno portato l’attrice a rispondere così: “Voleva venire a letto con me perché mi disse che il personaggio doveva avere un orgasmo nel film e lui doveva vedere come sono i miei orgasmi. Lo disse in francese e io finsi di non capire”.

La storia era già nota al pubblico: infatti l’attrice l’aveva già raccontato alla CNN nel 2017 senza però rivelare il nome del regista che era già morto dal 1996. Di fronte alla reazione sorpresa del conduttore, Jane Fonda ha risposto: “Ragazzo, ho un sacco di storie ma non abbiamo il tempo”.