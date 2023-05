Cricca vuole riconquistare Isobel Kinnear: “Voglio riprovarci”

Le parole del protagonista dell’ultima edizione Amici sulla sua storia d’amore.

Il giovane talento di Amici Cricca ha affrontato l’argomento Isobel Kinnear.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa la scorsa domenica 14 maggio. Tra i protagonisti del talent show che ha visto quest’anno il trionfo finale di Mattia Zenzola vi è senza ombra di dubbio Cricca, che è risultato anche tra i concorrenti più amati da parte del pubblico. A parlare della sua esperienza tra i banchi di Amici subito dopo la conclusione di questa avventura è stato ora proprio lo stesso Cricca, che nel corso di un’intervista ha affrontato l’argomento relativo alla sua recente storia con Isobel Kinnear.

L’intervista di Cricca

Subito dopo la conclusione della sua avventura ad Amici Cricca è stato intervistato da SuperGuidaTv. Tanti gli argomenti affrontati dal diretto interessato, a partire prima di tutto dalle sensazioni provate subito dopo la conclusione del talent show:

“Un periodo in cui sono un po’ frastornato, si passa dal vivere nella casetta di Amici al tornare a vivere quella che poi è la vita reale di tutti i giorni. Ovviamente ora è tutto diverso, c’è una popolarità diversa, le persone mi fermano per strada. Piano piano però mi sto abituando a questa nuova vita. Sto lavorando molto, sono quasi sempre in studio a registrare nuove canzoni. Sono molto grato e contento del percorso che ho fatto“.

Cricca ha poi parlato del percorso fatto fin qui e dei suoi sacrifici:

“Ho fatto tanti sacrifici, anche se in fondo non li definirei tali perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto sempre per piacere. All’Acquafan lavoravo con piacere e allo stesso tempo portavo avanti quella che era la mia passione, studiando e facendo anche i primi concerti in Emilia Romagna. Qualche volta ho rinunciato a quelle che possono essere le abitudini degli adolescenti come le uscite con gli amici“.

Cricca su Isobel Kinnear

Cricca ha poi avuto il modo di arrivare alla questione Isobel Kinnear, conosciuta proprio durante l’ultima edizione di Amici. Queste le sue parole sull’inizio e sulla fine della loro storia:

“Sicuramente ci univa l’Australia, è durata poco tra noi per la situazione e per il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione, dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà oppure ci riproverò. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore“.

Infine in merito alla conclusione di quest’ultima edizione di Amici, terminata con il successo in finale di Mattia Zenzola proprio su Isobel:

“Mi è sembrata una conclusione giusta, Mattia è un’eccellenza nel suo campo. Ovviamente tifavo per Isobel, ma sono comunque molto contento che abbia vinto lui perché era il secondo anno che partecipava ad Amici, ha fatto il doppio del lavoro rispetto a tutti gli altri“.