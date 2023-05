Killers of the flower moon: il trailer del film di Scorsese

Il trailer dell’attesissimo nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Finalmente online il trailer di Killers of the flower moon, il nuovissimo film di Martin Scorsese.

Finita finalmente l’attesa per quanto riguarda il trailer di Killers of the flower moon, il nuovo atteso film di Martin Scorsese che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes e che arriverà nelle sale cinematografiche italiane per il prossimo mese di ottobre.

Il cast e il trailer di Killers of the flower moon

Martin Scorsese è pronto a tornare nei cinema con la sua nuova opera. Senza ombra di dubbio tra i più grandi registi della storia del cinema, in grado di dare vita a pellicole straordinarie come Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi fino ad arrivare ai più recenti Shutter Island e The wolf of Wall Street con protagonista Leonardo DiCaprio, Scorsese ha intenzione di allietare nuovamente il pubblico e la critica cinematografica con questo Killers of the flower moon.

Il cast del film, inutile dirlo, è a dir poco stellare. Protagonista, come in tanti altri film di Scorsese, ancora una volta Leonardo DiCaprio, che ha lavorato con lo straordinario regista non solo per Shutter Island e The Wolf of Wall Street ma anche per Gangs of New York, The Aviator o ancora The Departed – Il bene e il male.

Insieme a DiCaprio, vincitore del Premio Oscar nel 2016 per la parte in Revenant – Redivivo, ci saranno però tanti altri nomi di enorme spessore. Uno su tutti, Robert De Niro, altro gigante del cinema che è solito ormai da anni lavorare con Scorsese. A completare il cast vi sono poi anche Lily Gladstone, Brendan Fraser, reduce dall’enorme successo di The Whale, e Jesse Plemons, noto tra le altre cose per aver preso parte a Breaking Bad e candidato agli Oscar del 2022 per Il potere del cane.

Ecco qui di seguito il trailer di Killers of the flower moon.

Killers of the flower moon: la trama

La trama di Killers of the flower moon sarà ambientata nell’Oklahoma degli anni Venti ed è ispirata per la precisione ad un fatto di cronaca realmente avvenuto: la scoperta di petrolio nel territorio abitato dai nativi americani, con la conseguenti misteriose uccisioni nel giro di qualche anno di diverse persone della tribù Osage.

A far discutere, nel corso degli ultimi giorni, è stata in particolare la considerevole durata del film, che arriva a circa tre ore e mezza. Queste le parole al riguardo dello stesso Martin Scorsese nel corso di una recente intervista a Deadline:

“Quello della durata è un rischio soprattutto per le proiezioni al cinema. Ma il rischio era necessario trattandosi di questo argomento. So che io riuscirei a sedermi e a guardare un film per tre o quattro ore al cinema, o anche per cinque o sei ore a casa. Ma al pubblico là fuori dico di prendersi questo impegno perché la loro vita potrebbe uscirne arricchita. Questo è un tipo di film diverso, credo proprio che lo sia. Io ve l’ho dato, impegnatevi ad andare a vederlo al cinema e a trascorrere un pomeriggio o una serata con questo film e con questa storia“.