Duro colpo Vite al Limite, pesava oltre 319 kg: non ce l’ha fatta

Il reality show Vite al Limite, in onda su Real Time, perde un’altra concorrente, che espulsa dal programma, ha perso la vita.

Il programma Vite al Limite molto seguito dal pubblico italiano, in onda su Real Time dal 2013, è uno show che racconta il percorso di pazienti affetti da obesità patologica che provano a perdere peso per tornare a condurre una vita normale.

Si tratta di persone che superano a volte i 200 – 300kg di peso e sono impossibilitate dal muoversi. Il titolo originale della trasmissione è infatti “My 600-lb Life” (ossia “La mia vita da 600 libre”) in riferimento al peso iniziale dei partecipanti che, seguendo i consigli di alimentazione dell’esperto e sottoponendosi al bypass gastrico, si impegnano a perdere chili.

Il protagonista assoluto del programma è il dottor Younan Nowzaradan, burbero e spesso criticato dottore che segue e accompagna i partecipanti nella loro esperienza.

Di recente il programma è tornato all’attenzione del pubblico per via della morte di una delle partecipanti, Lisa Fleming, dopo la scomparsa di un altro concorrente – Sean – annunciata qualche settimana fa.

Una notizia che ha sconvolto pubblico

Lisa Fleming, aveva partecipato ad un episodio della stagione del programma del 2018 e a dare la notizia della scomparsa della donna 50enne è stata la figlia Danielle.

Lisa si era presentata al programma con un peso di 319 kg, raggiunto dopo aver visto morire di fronte a sé il fratello. Da quel momento, l’unico conforto per la donna sembra essere stato il cibo, ma l’eccesso di peso la stava portando a gravi problemi di salute.

Un destino forse “evitabile”

Il dott. Younan Nowzaradan era riuscito a farle perdere nel corso del programma inizialmente qualche chilo, ma per lei il regime dietetico da seguire si è da subito dimostrato troppo rigido e difficile da osservare.

Una volta uscita dalla clinica e tornata a casa, ha smesso di seguire la sua dieta facendo spazientire il dottore. Nowzaradan ha provato a farle capire che il suo comportamento non era tollerabile, nè per rispetto a sè stessa e che ci avrebbe rimesso a lungo andare, nè nei confronti della trasmissione. Ma Lisa non ha voluto seguire le regole del programma e ne è stata espulsa. Di lei non si è più sentito parlare, fino alla recente tragica notizia del suo decesso, avvenuto a 50 anni in una condizione di vita che la obbligava a stare a letto per il peso raggiunto.