Amici, chi è veramente Isobel: ormai ha fatto impazzire tutti

Si avvicina sempre di più la fase conclusiva di “Amici di Maria De Filippi”. La ballerina Isobel ha già conquistato la maglia per il serale ed è diventata in breve tempo una beniamina del pubblico per la sua bravura, bellezza e simpatia.

Isobel Fetiye Kinnear, o meglio, semplicemente, Isobel, è una delle protagoniste indiscusse di “Amici 22”. La ballerina australiana, allieva della temibile maestra Alessandra Celentano, non è approdata nella scuola dall’inizio del programma, ma a partire dal mese di novembre 2022, eppure il suo talento è apparso cristallino fin dalla prima esibizione.

La ragazza, nata in Australia il 7 maggio del 2003, in realtà, come spiegato da Maria De Filippi in persona, avrebbe dovuto accedere al talent fin dal mese di settembre, ma il suo ingresso sarebbe stato rimandato per consentirle di imparare ad un livello accettabile la lingua italiana, in modo da poter interagire adeguatamente all’interno di un format televisivo.

La ventenne Isobel è una ballerina nata: studia danza fin dalla più tenera età e approda infine nella Dream Dance Company, vincendo poi nel 2018 il premio Australia’s dancer of the year. La danza e la sua incredibile passione la portano fino in Italia, a tentare un grande salto partecipando ai casting del talent di Canale 5.

Dopo la vittoria nella sfida contro Claudia di novembre, Isobel diviene ufficialmente un’allieva della scuola di “Amici”, entrando a far parte del team Celentano e conquistando professori, giudici e pubblico grazie alla sua bravura indiscutibile e alla sua prorompente simpatia. Nella scuola si distingue ogni domenica, arrivando quasi sempre in testa nella classifica di ballo.

La danzatrice australiana sarebbe dovuta entrare nella scuola già a settembre, ma il suo italiano era inconsistente, così era tornata in Australia e aveva seguito un corso intensivo di 10 settimane per essere finalmente pronta. Nella puntata del 22 gennaio, la maestra Celentano decide di premiarla concedendole una delle prime maglie dorate che garantiscono l’accesso alla fase serale del programma.

Il pubblico social di “Amici 22” apprezza moltissimo Isobel, soprattutto per il talento e la tenacia che ha dimostrato, ma anche perché da qualche tempo la ragazza ha allacciato una tenera relazione con il compagno di classe Cricca, cantante della scuola nel team Cuccarini.

I due ragazzi si sono avvicinati dopo il ritorno di Cricca nel programma, in seguito ai provvedimenti presi per il famigerato “Noce moscata Gate”: mentre era fuori dalla scuola, infatti, Cricca ha potuto chiudere la sua storia precedente.