Robert Downey Jr.: l’attore restaura auto antiche in Downey’s Dream Cars

La star di Hollywood protagonista insieme al figlio Exton di un nuovo reality show.

Dal Marvel Cinematic Universe ad un nuovo reality show. Robert Downey Jr. sarà protagonista di un nuovo reality show incentrato sui temi delle auto e della sostenibilità. Il suo nome è Downey’s Dream Cars, con il trailer uscito da pochissimo che mostra la star di Hollywood impegnata insieme al figlio Exton.

Robert Downey Jr. protagonista di Downey’s Dream Cars

Downey’s Dream Cars è il nuovo reality show di HBO Max. La storia di questo programma sarà incentrata sulla stella di Hollywood e su suo figlio, con il classe 1965 intento a mostrare in anteprima al pubblico la propria incredibile collezione di auto d’epoca risalenti agli anni sessanta e agli anni settanta.

Lo scopo di Robert Downey Jr., avvalendosi dell’aiuto e del sostegno di diversi esperti del settore, è dunque quello di poter dare il via ad un progetto basato sulla restaurazione di tutte queste auto all’insegna dell’eco-sostenibilità. Grazie al supporto di un team composto da veri e propri professionisti, l’Iron Man del Marvel Cinematic Universe e lo Sherlock Holmes dell’omonima saga si pone quindi l’obiettivo di trasformare queste automobili in delle vere e proprie auto ibride o anche elettriche.

Ecco di seguito il trailer del reality show.

Robert Downey Jr. con il figlio Exton

Il reality show di HBO Max costituirà anche un’occasione per poter assistere più da vicino al rapporto tra Robert Downey Jr. e il figlio dell’attore Exton.

All’interno del trailer, proprio Exton si chiede in maniera scherzosa se il padre possa essere la persona giusta per questo tipo di show in risposta all’atteggiamento borioso di quest’ultimo. Il tipo di rapporto tra i due, con Robert che sembra accettare serenamente le osservazioni del figlio, potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di forza per uno show che si preannuncia tutto da seguire.

In aggiunta a ciò, vi è ovviamente l’enorme passione per le auto da parte dello stesso Robert Downey Jr., che ha dimostrato di provare un attaccamento particolare soprattutto nei confronti delle automobili che sono state costruite nel corso della sua infanzia. Queste le sue parole all’inizio del trailer:

“Le auto degli anni sessanta e settanta ti fanno battere il cuore un po’ più forte“.

La premiere di Downey’s Dream Cars andrà in onda su HBO Max il prossimo 22 di giugno.