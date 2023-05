Hai mai visto il marito di Giusy Ferreri? Sono bellissimi insieme: eccoli

Giusy Ferreri è fidanzata da più di 13 anni con il padre di sua figlia Beatrice, nata nel 2017. I due non si sono mai sposati quindi chi è il compagno della cantante?

Giusy Ferreri è stata una delle cantanti ad uscire da un talent show a detenere diversi record, come per esempio essere stata la prima artista lanciata da un talent show ad aver venduto più copie nel mondo, oltre ad avere un successo indiscusso e intaccato da anni. Lei che oltre ad aver raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando come concorrente ad X-Factor, il giorno prima ha anche conosciuto il suo vero amore con cui dopo ben 13 anni di relazione ha avuto anche una bambina di nome Beatrice, che la cantante spesso porta ai suoi concerti.

La coppia, nonostante condivida una famiglia, ha deciso di non sposarsi, ma chi è questo fantomatico principe azzurro che da oltre 13 anni convive con Giusy Ferreri?

Chi è Andrea Bonomo, il compagno della cantante?

Il fidanzato di Giusy Ferreri da oltre 10 anni è Andrea Bonomo, quarantadue anni, è un geometra originario di Abbiategrasso, in Lombardia.

I due, come già accennato, si sono conosciuti lo stesso anno dell’edizione di successo di x-Factor di Ferreri, nel 2008, due settimane prima che l’artista si presentasse al talent. Da allora non si sono più lasciati e anzi nel 2017 sono diventati entrambi genitori della loro amatissima bambina Beatrice. L’uomo è sui social ma preferisce mantenere un profilo basso e…privato. Sappiamo per certo però che dopo 13 anni insieme, sono innamorati come il primo giorno. Nonosante svolgano due lavori completamente diversi, si capiscono l’un l’altro e si fidano l’un l’altro: “Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo, mi capisce”, dice Giusy Ferreri. Mentre lui, alla domanda di come si sia innamorato della cantante ha risposto che le caratteristiche che fin dal principio l’hanno fatto innamorare sono stante “ironia, intelligenza, la personalità e la sicurezza”.

Entrambi vanno fieri non solo della loro relazione stabile e fondata sull’amore, come dovrebbe sempre essere, ma anche di chi è nato da quell’amore condiviso e tenuto stretto ma libero, ovvero la loro figlia che hanno celebrato con un post il 10 settembre 2017: “Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/09/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta. Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea. Tanti baci e a prestissimo”.