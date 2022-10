Pippo Baudo, storico presentatore televisivo della Rai, non fa la sua comparsa in diretta tv ormai da diverso tempo: ecco quali sono in questo momento le sue reali condizioni.

Ecco le reali condizioni attuali di Pippo Baudo, presentatore Rai che non appare ormai in tv da tantissimi mesi: il figlio segreto ha deciso di partire dall’Australia per lui.

Pippo Baudo, volto storico della tv italiana e presentatore noto soprattutto per la propria militanza in Rai, non fa un’apparizione in diretta tv da ormai tantissimo tempo, vale a dire da diversi mesi. L’ultima comparsa del noto personaggio televisivo risale infatti all’occasione in cui venne presentato nel ruolo di ospite per una sera al programma televisivo di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Tornando sempre a qualche mese fa, vi erano alcune voci secondo le quali Pippo Baudo avrebbe potuto far parte anche degli ospiti del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Ipotesi che sembrava assolutamente plausibile dato che la sua ex moglie, ovvero Katia Ricciarelli, partecipava al suddetto show avendo tra l’altro più volte invitato l’ex marito a presentarsi in trasmissione.

I rifiuti di Baudo ad apparire in televisione non si sono però fermati qui. Quest’ultimo ha infatti deciso di non accettare nemmeno l’invito da parte di Amadeus di partecipare ad una serata del Festival di Sanremo, declino che era arrivato a causa di un problema al ginocchio. Lo storico presentatore televisivo ha dunque deciso di non voler apparire in tv per un po’ di tempo in modo così da poter mantenere la massima riservatezza sulle proprie condizioni personali e sul proprio stato di salute anche a causa dell’età avanzata.

Le parole del figlio Alessandro sulle condizioni del padre

Oltre all’età, dietro alla scelta di Pippo Baudo di voler restare per un po’ di tempo lontano dai riflettori potrebbe però esserci anche dell’altro. A cercare di fare luce sulle reali condizioni attuali del noto presentatore vi sono le parole del figlio segreto che quest’ultimo ha avuto in passato con Mirella Adinolfi, sposata a quei tempi con Tullio Formosa, ovvero ex dirigente della Rai.

Queste dunque le parole di Alessandro Baudo, che ha preso la decisione di lasciare momentaneamente l’Australia, in cui ha un figlio e due nipoti, per andare a Terni in modo così da poter stare maggiormente vicino al padre: “Papà ha la sua età, ma lui è molto forte. Ho deciso di trasferirmi in Italia per potergli dimostrare quanto tengo a lui“.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio segreto di Pippo Baudo

Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo e di Mirella Adinolfi, è nato nel 1962. Ai tempi del suo concepimento non vi era ancora la legge sul divorzio, per cui la Adinolfi non ebbe la possibilità di lasciare l’allora marito Tullio Formosa. Alessandro prese dunque inizialmente il cognome di quest’ultimo che decise di riconoscerlo, con il cognome Baudo che venne preso solo e soltanto dopo un test del DNA che venne effettuato nel 2000.

Queste le parole del diretto interessato in merito alla vicenda: “Pippo non viveva noi, anche se io lo vedevo spesso. Quando avevo sei anni l’amore tra lui e mia madre finì. Lei quindi si mise di nuovo con Formosa. Lo raggiungemmo in Canada e poi andammo in Australia. A crescermi fu Formosa, Baudo era come una sorta di zio che era rimasto in Italia. Quando io avevo ormai trent’anni, Formosa si ammalò e convinse mia madre a raccontarmi tutta la verità“.