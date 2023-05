Ci ha lasciati Jackie Zeman di General Hospital. Addio all’infermiera Bobbie

E’ morta Jackie Zeman l’attrice della famosissima soap opera statunitense General Hospital, la più longeva al mondo. Nella serie interpretava l’infermiera Bobbie.

Jacklyn Zeman, l’attrice nota per aver interpretato l’infermiera Bobbie Spencer in General Hospital, è morta. Aveva 70 anni.

La scomparsa di Zeman è stata annunciata su Twitter da Frank Valentini, produttore esecutivo del drama diurno. Si è unita per la prima volta alla ABC sudser nel 1977 ed è apparsa in più di 800 episodi. È stata nominata cinque volte ai Daytime Emmy, quattro per GH e una per aver recitato in The Bay nei panni di Sofia Madison. Il produttore della più longeva serie televisiva, Frank Valentini nel suo tweet di cordoglio ha scritto: “Proprio come il suo personaggio, il leggendario Bobbie Spencer, era una luce brillante e una vera professionista che ha portato con sé tanta energia positiva per lavorare“.

On behalf of our @GeneralHospital family, I am heartbroken to announce the passing of our beloved @JackieZeman. Just like her character, the legendary Bobbie Spencer, she was a bright light and true professional that brought so much positive energy with her to work. pic.twitter.com/DxGdjYavab — Frank Valentini (@valentinifrank) May 11, 2023

Tutto il mondo si è stretto in un grande messaggio di cordoglio per l’attrice che è in onda dal 1977: elegante ed esperta nel suo ambito, si è spenta una stella.

I messaggi della ABC

Anche ABC Entertainment e General Hospital hanno rilasciato una dichiarazione:

“Jacklyn Zeman è stata un amato membro della General Hospital e della famiglia ABC da quando ha dato origine al ruolo iconico di Bobbie Spencer oltre 45 anni fa. Lascia un’eredità duratura per la sua interpretazione nominata agli Emmy della cattiva ragazza diventata eroina e sarà sempre ricordata per il suo cuore gentile e il suo spirito radioso. Siamo devastati dalla notizia della sua scomparsa e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Jackie”.

Nata nel New Jersey, Zeman ha studiato danza classica nella sua infanzia, aveva infatti accettato una borsa di studio per studiare danza alla New York University all’età di 15 anni, ma alla fine ha deciso di recitare. La sua prima interpretazione in una soap è stato in The Edge of Night prima di trasferirsi in One Life to Live per interpretare Lana McLain.

Anche se è entrata a far parte di General Hospital nel 1977, Zeman ha fatto molte altre apparizioni televisive in programmi come The New Mike Hammer, Sledge Hammer! e Chicago Hope.