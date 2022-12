Che ruolo avrà Negan in The Walking Dead: Dead City? Ecco cosa ne pensa Jeffrey Dean Morgan

La star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan ha rivelato che la parlantina del suo personaggio Negan lo metterà nei guai nella serie spin-off The Walking Dead: Dead City.

Cominciano ad arrivare alcune anticipazioni dall’imminente serie spin-off The Walking Dead: Dead City che seguirà Negan e Maggie pochi anni dopo la fine di The Walking Dead 11. La coppia è diretta a New York City per ragioni sconosciute, dopo gli alti e bassi del loro rapporto conflittuale. Questa è una delle tre serie spin-off di The Walking Dead che andranno in onda nel 2023 seguendo alcuni dei personaggi famosi di punta del franchise come Daryl e la coppia Rick e Michonne.

In un’intervista per Entertainment Weekly, Morgan ha rivelato che la personalità di Negan potrebbe dargli qualche problema durante The Walking Dead: Dead City. Ha infatti sottolineato l’impulsività di Negan come un difetto che potrebbe metterlo nei guai mentre accompagna Maggie alla Grande Mela. L’attore ha detto: “Negan è un po’ un disastro. Ha la faccia da schiaffi, lo capisco, soprattutto perchè è quel tipo di persona che dice le cose che pensa. Anche io voglio prenderlo a pugni ogni tanto!”

Cosa succede in TWD: Dead City?

Ancora non sono stati rivelati dettagli sulla trama di questa serie, ma le dichiarazioni di Morgan suggeriscono qualcosa su quello che i fan possono aspettarsi da lui e dalla sua avventura al fianco di Maggie. Negan sembra richiamare il suo tempo come cattivo in The Walking Dead, quando molte delle sue battute erano battute provocatorie e minacciose contro i sopravvissuti guidati da Rick. Nelle stagioni più recenti poi Negan è diventato più riservato e diplomatico, iniziano a fare tutto il possibile per aiutare il gruppo, inclusa sua moglie Annie. Il Negan che si mette nei guai a causa di ciò che dice o fa apre la porta al ritorno del vecchio Negan in Dead City, anche se nel ruolo di un eroe.

Il ruolo di Negan in TWD: Dead City

Il ruolo di Negan in The Walking Dead: Dead City potrebbe essere definito dalla sua relazione con alcuni dei nuovi personaggi che saranno presenti nella serie tv. Un personaggio che si distingue è per esempio “The Croat” di Zeljko Ivanek, un misterioso sopravvissuto di New York che diventa un capogruppo. Forse Negan finisce per inimicarsi quest’ultimo, provocando un conflitto con lui e il suo gruppo che darà ritmo alla prima stagione.

È anche possibile che la sfacciataggine di Negan metta soltanto lui in una brutta situazione, lasciando fuori Maggie e costringendolo ad affrontare un conflitto personale. Sebbene non sia chiaro come Negan finirà nei guai durante lo spin-off di The Walking Dead, la dichiarazione di Morgan indica che l’ex Salvatore dovrà affrontare molti conflitti a Dead City.