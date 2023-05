Daniele Scardina ricoverato, parla il fratello: come sta oggi

A tre mesi da quel malore che lo ha costretto in ospedale, Daniele Scardina torna col fratello a mostrarsi sui social

Era il 28 febbraio di quest’anno quando il pugile tanto amato è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Daniele Scardina ha avuto un malore sopraggiunto al termine di un allenamento presso la palestra Crossfit di Buccinasco. Si stava allenando in vista del combattimento contro il belga Cedric Spera.

Secondo quanto ricostruito, dopo un allenamento leggero, il pugile ha accusato forti dolori all’orecchio e alla gamba destra. Una volta arrivato negli spogliatoi ha perso i sensi e non ha mai più ripreso conoscenza.

Trasportato d’urgenza all’ospedale, Daniela Scardina è stato operato alla testa, per via di un’emorragia cerebrale dovuta ad una lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale. Un intervento durato circa quattro ore, al termine del quale il pugile è stato messo in coma farmacologico.

Il supporto emotivo del mondo del pugilato

Il mondo del pugilato, e non solo (viste le sue recenti partecipazioni in programmi tv – si ricordi ad es. Ballando con le stelle – e l’esposizione mediatica ricevuta quando era il partner di Diletta Leotta), in questi mesi ha seguito e supportato la famiglia del campione in un percorso riabilitativo complesso.

Una carriera quella di Scardina costellata di grandi successi sportivi, in cui vanta il record di 20 vittorie di fila dal 2015 al 2022.

Daniele si prepara a tornare ad essere King Toretto

A quasi tre mesi dall’improvviso malore subito, suo fratello Giovanni pubblica una foto che fa ben sperare sull’andamento del percorso riabilitativo che sta seguendo in una struttura specializzata. Giovanni ha festeggiato il compleanno con uno scatto insieme a King Toretto accompagnato da queste parole: “Ecco non potevo ricevere Regalo più bello. Tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere. Adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione”.

Inoltre ci ha tenuto a far seguire ai tanti commenti piovuti sui social un aggiornamento sulle condizioni di salute del fratello, ringraziando tutti per la vicinanza offerta in questo periodo: “Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino. Il tempo di Dio è perfetto”. Non ci resta che augurargli di tornare ben presto alla vita di sempre.