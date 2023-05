La malattia di Marco Bocci: di cosa si tratta e cosa gli provoca

L’attore Marco Bocci di recente in tv ospite di alcuni programmi, racconta la sua “nuova” vita dopo una malattia rara

Marco bocci è uno degli attori italiani considerati sex symbol, soprattutto dopo la sua partecipazione in Squadra Antimafia nel ruolo del protagonista Domenico Calcaterra.

Una fiction che gli ha permesso di cavalcare il successo per parecchio tempo, passando da un set all’altro, poi l’amore con l’attrice Laura Chiatti con cui è convolato a nozze ed ha creato la sua splendida e solida famiglia, dando alla luce i figli Enea e Pablo.

Ma per un po’ non lo abbiamo più visto né in tv né al cinema e insieme alla moglie si è ritirato in una vita privata molto riservata.

Poi, qualche anno fa, la notizia che ha fatto tremare tutte le sue fan, ma soprattutto la sua famiglia.

Quel virus raro che gli ha rubato la memoria

Dopo la sua partecipazione a Domenica In con la moglie, discussa per via di alcune dichiarazioni della Chiatti sul ruolo dell’uomo in casa, Bocci è stato a Le Iene dove nel suo monologo ha raccontato della sua lunga e difficile malattia. Ha parlato di un virus che lo ha colpito qualche anno fa e le cui conseguenze le porta dietro ancora oggi.

Un’esperienza che lo ha cambiato nel profondo e gli ha insegnato a guardarsi in modo nuovo, per via di quei ricordi che il virus gli ha portato via.

Un uomo nuovo

“Quattro anni fa sono sopravvissuto a un virus raro. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola”, ha raccontato l’attore nel toccante monologo, in cui ha dettagliato la lunga riabilitazione che ha dovuto seguire per recuperare l’uso della parola, pur continuando ancora oggi ad avere problemi legati alla memoria. “Oggi non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l’avevo già visto. Ricordo pochi aneddoti della mia infanzia tanto che i miei amici mi chiamano e io rispondo: Ma chi? Ma dove? Ma quando? Perché ripeto in continuazione queste domande. Vivo con Google Maps perché non ricordo le strade dei paesi attorno a dove sono cresciuto e ho dovuto imparare a fare il mio mestiere in un modo nuovo, studiando il doppio“.

Nonostante questo problema però, l’attore oggi ha saputo riprendersi in mano la sua vita, grazie al supporto della moglie Laura Chiatti che gli è sempre stata vicino: “Oggi con questa scocciatura ho imparato a convivere, anzi a volte me ne approfitto e fingo di non ricordare cose che invece ricordo benissimo“. E conclude: “Ogni giorno rinasco come un uomo che ha lasciato indietro un pezzo del suo passato, per vivere il presente. Un uomo nuovo, e anche se può sembrarvi strano, un uomo felice“.