Ilary Blasi: la vacanza in Marocco e lo scatto bollente condiviso sui social

La conduttrice romana Ilary Blasi è atterrata in Marocco a Marrakech per festeggiare il suo compleanno con il suo nuovo compagno. La foto sexy, pubblicata dall’ex di Totti, ha fatto impazzire i fan.

Ilary Blasi è una presentatrice televisiva, attrice e modella italiana, nata il 28 aprile 1981 a Roma. È nota soprattutto per aver condotto programmi televisivi come Le Iene, L’isola dei famosi, il Grande Fratello. Ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per importanti marchi di moda. Nelle scorse ore è vista in Marocco, dove sembra stia festeggiando il compleanno con il suo nuovo compagno.

Chi è il nuovo compagno di Ilary

Di lui si sanno poche notizie: si chiama Bastian Müller, ha 36 anni ed è un imprenditore di origini tedesche, imprenditore molto ricco che lavora nell’azienda di famiglia, nel campo dell’edilizia. Per festeggiare il 42 esimo compleanno di Ilary, Bastian ha organizzato una romantica fuga d’amore in Marocco: cena a lume di candela di sera e turisti impegnati di giorno. Sebbene la Blasi sia impegnata con la conduzione e con la preparazione de L’Isola dei famosi, ha trovato il modo per conciliare lavoro e amore in questi giorni all’insegna del relax. Il volto di Mediaset solo qualche giorno fa aveva ufficializzato la separazione dal marito Francesco Totti, dopo un amore durato per più di 17 anni.

La foto da urlo pubblicata sui social

Lo scatto seducente è stato pubblicato nelle stories della conduttrice italiana. Nella foto si mostra di spalle, nuda, a mollo in una vasca da bagno. L’atmosfera è davvero unica: luce soffusa, candela a sinistra e a fare da cornice un palazzo tra i più lussuosi della zona, con maioliche dalle geometrie perfette. A scattare la foto è stato il suo fidanzato l’imprenditore tedesco Bastian Muller, che ha deciso di portare la sua dolce metà in Marocco per celebrare il compleanno in modo memorabile.

Dopo aver dedicato del tempo all’esplorazione della capitale con l’aiuto di una guida turistica, Ilary e Bastian hanno scelto un momento di relax nella vasca idromassaggio privata del loro hotel. La coppia ha condiviso un’immagine sui social media in cui si vede Ilary di spalle, che mostra il suo fisico tonico e muscoloso, compresi i suoi glutei scolpiti e le spalle ben delineate. Un modo per farsi notare dai suoi follower e magari anche per colpire qualcun altro.