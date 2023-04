Still: la storia di Michael J. Fox, finalmente arriva il trailer del film

Finalmente è arrivato il trailer di uno dei film maggiormente attesi di questo 2023, Still: la storia di Michael J. Fox, il quale approderà sulla piattaforma di streaming Apple TV+ il 12 maggio 2023.

Michael J. Fox durante la sua carriera ha recitato in molti film e serie tv, ma per tutti noi sarà sempre il coraggioso Marty McFly della trilogia di Ritorno al futuro. La sua carriera era all’apice del successo, quando a 29 anni gli viene diagnosticato il Morbo di Parkinson e la sua vita viene stravolta in un “battito di ciglia”.

Chi è Michael J. Fox?

Michael Andrew Fox, conosciuto da tutti come Michael J. Fox è un attore, produttore cinematografico e chitarrista canadese naturalizzato statunitense di 61 anni. Ha recitato in diversi film e serie tv cult come per esempio Ritorno al futuro, Casa Keaton, Caro zio Joe, Spin City e così via. Ha vinto numerosi premi tra cui quattro Golden Globe e cinque Emmy Awards.

A 29 anni gli viene diagnosticato il Morbo di Parkinson, il quale rivoluzionerà non solo la sua vita ma anche tutta la sua carriera. Ha fondato la Fondazione Michael J. Fox, la quale raccoglie fondi per la ricerca di una cura di questa terribile patologia per il momento incurabile. Ha sposato Tracy Pollan nel 1988 e ha avuto quattro figli; Fox ha dichiarato di aver fatto un grosso esame di coscienza dopo la diagnosi della malattia e “grazie” ad essa si è avvicinato alla sua famiglia e ha rallentato il suo stile di vita, smettendo anche di bere.

Il trailer del suo film biografico

Finalmente è arrivato il trailer del docufilm biografico, Still: La storia di Michael J. Fox. La storia sarà visibile sulla piattaforma di streaming di Apple TV+ dal 12 maggio in poi. La trama ruota attorno alla vita del grande attore il quale racconta tutto, dal Parkinson, alla sua carriera e al suo cambiamento di vita.

Still: La storia di Michael J. Fox è stato diretto da Davis Guggenheim, ecco cosa dice la trama ufficiale:

“L’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli Anni 80. Il racconto della vita pubblica di Michael J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoda insieme ad aneddoti della sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono la diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox – compresa la moglie Tracy Pollan – il film racconta i trionfi e i travagli personali e professionali, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile”.